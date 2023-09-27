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鯨豚擱淺破百 逾20％死於漁業活動

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
新北八里一頭擱淺小抹香鯨獲救，救治第4天因嚴重肺臟病變死亡。圖／中華 鯨豚協會提供
新北八里一頭擱淺小抹香鯨獲救，救治第4天因嚴重肺臟病變死亡。圖／中華 鯨豚協會提供

新北八里、金山本月接連發現3隻活體海豚擱淺，包括1隻糙齒海豚、2隻小抹香鯨，其中2隻後送基隆收容搶救不治，1隻當場人道處置。中華鯨豚協會說，今年全台擱淺已破百件，10月進高峰期，逾四分之一死亡都與「人類海上活動」有關聯，呼籲加強漁業活動管理。

新北3隻擱淺海豚都沒機會重回大海。八里7日發現活體糙齒海豚擱淺，搶救7天，仍因感染引發敗血症死亡，胃內解剖有菜瓜布。

22日八里另有1隻體長逾3公尺小抹香鯨，送基隆救援第4天因嚴重肺臟病變死亡，除營養不良，還有螺旋槳打傷舊傷。金山區中角沙灘前天另有一隻小抹香鯨海豚擱淺，因傷勢嚴重，當場人道處置。

中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮說，今年至今擱淺已破百件，10月因季節交替是擱淺高峰期。去年全台鄰海19縣市，共接獲144隻鯨豚擱淺通報，其中119隻死亡擱淺，活體擱淺25隻。

死亡鯨豚中，曾鉦琮說，近半數腐爛嚴重無法判斷擱淺原因，另歸納可能死因，20到30%死於混獲的漁業活動占最多，其次是自身疾病，占10%到20%，另有5%遭漁船撞擊、2.5%誤食海洋廢棄物。近年海洋汙染漸嚴重，許多擱淺鯨豚身上發現海洋廢棄物如漁網、魚線等。

曾鉦琮表示，分析死亡原因，可發現逾四分之一死亡與「人類海上活動」有一定關聯，主管機關須加強漁業活動管理，降低沿岸流刺網使用；船隻高度使用的海域，需做到船舶限速，一方面減低船擊鯨豚的機率，也可降低背景噪音，減少對鯨豚的干擾。

統計今年上半年88隻鯨豚擱淺，最多的是露脊鼠海豚34隻，占38.6%，多擱淺在離島連江縣、金門縣，其次為寬吻海豚屬的瓶鼻海豚與印太瓶鼻海豚20隻，弗氏海豚6隻為第三多。

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