颱風海葵沖刷海龜卵窩裸露 蘭嶼海邊遊蕩犬找蛋吃

中央社／ 台東縣21日電

9月初颱風海葵過境，將蘭嶼海邊的海龜卵窩沖刷裸露，大量未孵化的卵遭遊蕩犬隻啃食，讓當地民眾痛心不捨。

蘭嶼張姓民眾看著沙灘上一堆堆的海龜卵 （綠蠵龜）痛心的說，沙灘上都是支離破碎的綠蠵龜卵，初判裡面的小海龜已成形2至5周，這些卵原本埋在沙地裡，受到颱風帶來的強降雨和海浪沖刷，部分露出沙灘。

他說，這幾天他看到有狗到沙灘上啃食卵，有時候幾隻狗會叼著互相搶食，讓人看了心疼，如果這情況持續，「再沒幾年蘭嶼就沒綠蠵龜了。」

當地民眾表示，蘭嶼遊蕩家犬和流浪犬衍生社會問題，追車傷人、襲擊家畜等攻擊事件頻傳，過去鄉公所接獲通報捕抓送往動物防疫所，自零撲殺政策上路後，僅能加強辦理絕育作業，以及勸導飼主落實家犬管理。

蘭嶼鄉公所表示，大部分遊蕩犬隻都是有人飼養的，但多數飼主採取放養，攻擊海龜和破壞龜卵的情形並非常態。

蘭嶼是保育類海洋生物「綠蠵龜」的重要產卵棲地之一，近年卻屢傳生態危機，除了環島公路路燈光害，錯引小海龜趨光爬向陸地，導致高溫曝曬、路殺而亡外，流浪犬也成為殺手，不僅毀窩啃卵、玩弄擱淺小海龜，就連上岸產卵的母龜，也被犬吠聲嚇退。

海龜 蘭嶼 沙灘
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