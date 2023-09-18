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台南六甲八色鳥首次調查 淺山區域記錄到50隻次

中央社／ 台南18日電
八色鳥是台灣不普遍夏候鳥，每年4到5月從東南亞到台灣繁殖，台南六甲1處保安林自108年起發現八色鳥築巢。（蘇家弘拍攝，林業保育署嘉義分署提供） 中央社
八色鳥是台灣不普遍夏候鳥，每年4到5月從東南亞到台灣繁殖，台南六甲1處保安林自108年起發現八色鳥築巢。（蘇家弘拍攝，林業保育署嘉義分署提供） 中央社

台南市六甲區1處保安林民國108年起發現保育類夏候鳥八色鳥築巢繁殖，林業保育署嘉義分署今年首次執行「台南六甲八色鳥系統化調查」，在六甲淺山區域共調查到50隻次。

農業部林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿指出，台南六甲第2007號區外保安林，自108年起發現二級保育類八色鳥築巢繁殖，每年吸引許多民眾拍攝，林業保育署嘉義分署採取多種棲地保育措施，減輕繁殖期人為干擾。

嘉義分署表示，棲地現場除設置宣導告示牌、固定式隔離網及架設自動照相機監測，並動員國家森林志工參與「八色鳥棲地志工巡守隊」，於5月至7月每天安排志工執行棲地巡護、環境教育解說與生態調查。

嘉義分署指出，八色鳥是台灣不普遍的夏候鳥，每年4至5月從東南亞到台灣繁殖，同年7至8月返回，主要棲息於低海拔原始闊葉林或次生林，分署今年首次與生物多樣性研究所、台南市野鳥學會合作執行「台南六甲八色鳥系統化調查」，盼更暸解台南六甲八色鳥族群分布現況。

嘉義分署說明，此次共完成23個樣區、145個樣點系統化調查，共調查到50隻次八色鳥，包含6隻次目擊紀錄、44隻次鳴叫紀錄，發現六甲北勢坑、大丘園、嶺頂、南勢坑為八色鳥核心分布區域，東膏蚋、烏山嶺亦有零星分布，顯示八色鳥活動廣布於六甲淺山區域。

嘉義分署指出，在今年繁殖季於北勢坑棲地觀察到1對八色鳥撫育2隻幼鳥成功離巢，並再次觀察到八色鳥親鳥繁殖季末期頭頂脫毛的有趣現象，未來將持續透過公私協力維護棲地環境品質，營造友善賞鳥環境，搭配生態植被復育，讓八色鳥順利繁衍，並累積監測資料供調整棲地保育策略。

八色鳥 台南
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