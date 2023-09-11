嘉義義竹電廠生態保留區 罕見半蹼鷸驚喜現蹤

韋能能源與高雄野鳥學會長期於嘉義義竹電廠生態保留區進行環境監測與維護，今天共同發布訊息指出，近日監測到罕見物種「半蹼鷸」常駐電廠生態保留區達3週，這也是該區域首次監測到。

韋能能源與高雄野鳥學會合作監測義竹電廠生態保留區約3年多，8月中旬首次監測到極罕見並由國際自然保護聯盟（IUCN）列為受脅物種的半蹼鷸出現在電廠生態保留區裡草澤環境，並滯留約3週，之後再南遷飛往印度、印尼等地度冬。

韋能能源與高雄野鳥學會今天共同發布訊息指出，半蹼鷸為大型鷸鴴類，屬於稀有過境鳥，外觀上嘴黑長且直，非繁殖羽體色為灰褐色，繁殖羽時則轉為磚紅色，體型與黑尾鷸相當。

韋能能源台灣暨韓國區域總裁鄭光鎮表示，很高興半蹼鷸造訪生態保留區，彰顯了電廠生態共榮的永續價值。高雄市野鳥學會總幹事林昆海說，首次在義竹電廠生態保留區觀察到半蹼鷸且滯留3週，可見保留區內食物資源豐富可供覓食。

韋能能源與高雄市野鳥學會執行棲地經營管理，透過監測水鳥狀態與營造人工濕地，因應季節性候鳥前來保留區的時節調整水位，使候鳥有合適的環境得以棲息覓食，也因如此，半蹼鷸才會有機會出現在保留區內。

此外，秋季過境的鷸鴴類水鳥需要淺水灘地似草澤的環境，近期也吸引了不少水鳥前來覓食，如常見的高蹺鴴，及開始過境的青足鷸、小青足鷸、赤足鷸、長趾濱鷸、鷹斑鷸、小環頸鴴等鳥種。

根據國際自然保護聯盟公布的瀕危物種紅色名錄，半蹼鷸被列為「接近受脅物種」，所需要的棲地條件要求高，但濕地劣化、消失等因素影響下，適合半蹼鷸棲息的環境越來越少，族群數量持續下降。