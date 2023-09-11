怕被樹下大蛇吃掉...小松鼠急巴住動保員不放萌樣曝光

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聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
經過數日照護松鼠牙齒已長回，啃食飼料堅果也很順利。圖／新北市動保處提供
經過數日照護松鼠牙齒已長回，啃食飼料堅果也很順利。圖／新北市動保處提供

新北市動保處日前接獲板橋區民眾通報附近公園有動保員抵達現場檢視時，不料一隻松鼠從天而降，細看才發現樹底有一條黑眉錦蛇虎視眈眈。動保員隨即救援小松鼠，並將黑眉錦蛇帶至深山人煙稀少雜木林區野放。

板橋區居民李小姐日前通報動保處，住家附近公園有蛇類出沒。動保處接獲通報後分派板橋動物之家動保員檢視，突然有一隻年幼赤腹松鼠疑似墜落，將松鼠放回樹上，不料放回樹上的松鼠，又跳回動保員身上不走，細看才發現樹底有黑眉錦蛇虎視眈眈，動保員便將松鼠護在身上，並將黑眉錦蛇捕獲後帶至深山人煙稀少雜木林區野放。

板橋動物之家駐區獸醫徐愛明檢查年幼赤腹松鼠，口腔上顎門牙斷裂有輕微滲血現象，研判可能快速奔跑時撞擊，且似是知道動保員是在照顧牠，清潔傷口及上藥都很乖巧，經過數日照護松鼠牙齒已長回，啃食飼料堅果也很順利，並定時讓松鼠練習爬樹，盼能在完全恢復健康後讓松鼠回歸自然。

新北市動保處表示，捉蛇是緊急業務，在接到案件後動保處會立即派員前往現場。另民眾若發現鳥類或野生動物受傷，可立即通報動保處專線02-2959-6353報案，動保處24小時不打烊，負責拯救受傷、受困動物。

新北市動保處日前接獲板橋區民眾通報附近公園有蛇，動保員抵達現場檢視時，不料一隻松鼠從天而降。圖／新北市動保處提供
新北市動保處日前接獲板橋區民眾通報附近公園有蛇，動保員抵達現場檢視時，不料一隻松鼠從天而降。圖／新北市動保處提供
板橋動物之家駐區獸醫徐愛明檢查年幼赤腹松鼠，口腔上顎門牙斷裂有輕微滲血現象。圖／新北市動保處提供
板橋動物之家駐區獸醫徐愛明檢查年幼赤腹松鼠，口腔上顎門牙斷裂有輕微滲血現象。圖／新北市動保處提供

松鼠 動保員
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