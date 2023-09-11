怕被樹下大蛇吃掉...小松鼠急巴住動保員不放萌樣曝光

新北市動保處日前接獲板橋區民眾通報附近公園有蛇，動保員抵達現場檢視時，不料一隻松鼠從天而降，細看才發現樹底有一條黑眉錦蛇虎視眈眈。動保員隨即救援小松鼠，並將黑眉錦蛇帶至深山人煙稀少雜木林區野放。

板橋區居民李小姐日前通報動保處，住家附近公園有蛇類出沒。動保處接獲通報後分派板橋動物之家動保員檢視，突然有一隻年幼赤腹松鼠疑似墜落，將松鼠放回樹上，不料放回樹上的松鼠，又跳回動保員身上不走，細看才發現樹底有黑眉錦蛇虎視眈眈，動保員便將松鼠護在身上，並將黑眉錦蛇捕獲後帶至深山人煙稀少雜木林區野放。

板橋動物之家駐區獸醫徐愛明檢查年幼赤腹松鼠，口腔上顎門牙斷裂有輕微滲血現象，研判可能快速奔跑時撞擊，且似是知道動保員是在照顧牠，清潔傷口及上藥都很乖巧，經過數日照護松鼠牙齒已長回，啃食飼料堅果也很順利，並定時讓松鼠練習爬樹，盼能在完全恢復健康後讓松鼠回歸自然。

新北市動保處表示，捉蛇是緊急業務，在接到案件後動保處會立即派員前往現場。另民眾若發現鳥類或野生動物受傷，可立即通報動保處專線02-2959-6353報案，動保處24小時不打烊，負責拯救受傷、受困動物。