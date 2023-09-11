石虎陳屍台中高鐵站旁 死因待解剖

高鐵台中站旁的高鐵路二段昨早發現有石虎陳屍，身上無明顯傷勢，但口吐鮮血倒地、地面有血跡，經專家確認是體格壯碩的公石虎，死因是被車撞「路殺」或被野狗咬死？待解剖後判斷。台灣石虎保育協會表示，高鐵周邊的筏子溪有石虎族群，可能沿筏子溪或烏溪移動。市府表示，這是高鐵周邊首起石虎死亡，將進行族群調查。

民進黨議員張家銨質疑，台中市已制定石虎保育條例，但市府遲遲不召集石虎保育委員會，無法畫設石虎熱區加強保護；高鐵周邊有大型商場要開發，應針對石虎加強保護。台中市農業局表示，委員會8月底剛成立，近期將儘速舉行首次會議。

昨早林姓市民騎腳踏車經過高鐵路，發現路面有隻動物倒地，口吐鮮血，地面有血跡，但身上無明顯傷痕，他立即通報市府，並找石虎保育協會到場。

石虎保育協會表示，陳屍路面的是公石虎，體格壯碩，將送南投集集的農業部生物多樣性研究所鑑定死因；高鐵站周邊有石虎蹤跡，可能沿附近的筏子溪、烏溪出沒，數量仍難以調查。

山貓森林發起人吳金樹說，高鐵周邊的筏子溪流域，已多次發現石虎蹤跡，有穩定族群棲息，烏日有多次石虎紀錄，大肚山、大肚溪流域也都有，政府應加強調查，並研擬合適作法，降低石虎遭路殺、犬殺或與人類衝突的可能性。

農業局長張敬昌說，烏日區曾有2起石虎路殺紀錄，高鐵站周邊為首次，石虎活動領域大，除筏子溪外，近年連梧棲都曾紀錄過；農業局曾委託調查石虎聚集熱區，目前研判已擴大，將進一步請專家學者調查，並加強保育措施；石虎保育委員會8月已成立，近期將召開會議。