聽新聞
test
0:00 / 0:00

石虎陳屍台中高鐵站旁 死因待解剖

聯合報／ 記者黃寅劉柏均／台中報導
高鐵台中站周邊的高鐵路二段，昨早被發現有保育類動物石虎陳屍，口吐鮮血、身上無明顯傷勢。圖／市民林宏恩提供
高鐵台中站周邊的高鐵路二段，昨早被發現有保育類動物石虎陳屍，口吐鮮血、身上無明顯傷勢。圖／市民林宏恩提供

高鐵台中站旁的高鐵路二段昨早發現有石虎陳屍，身上無明顯傷勢，但口吐鮮血倒地、地面有血跡，經專家確認是體格壯碩的公石虎，死因是被車撞「路殺」或被野狗咬死？待解剖後判斷。台灣石虎保育協會表示，高鐵周邊的筏子溪有石虎族群，可能沿筏子溪或烏溪移動。市府表示，這是高鐵周邊首起石虎死亡，將進行族群調查。

民進黨議員張家銨質疑，台中市已制定石虎保育條例，但市府遲遲不召集石虎保育委員會，無法畫設石虎熱區加強保護；高鐵周邊有大型商場要開發，應針對石虎加強保護。台中市農業局表示，委員會8月底剛成立，近期將儘速舉行首次會議。

昨早林姓市民騎腳踏車經過高鐵路，發現路面有隻動物倒地，口吐鮮血，地面有血跡，但身上無明顯傷痕，他立即通報市府，並找石虎保育協會到場。

石虎保育協會表示，陳屍路面的是公石虎，體格壯碩，將送南投集集的農業部生物多樣性研究所鑑定死因；高鐵站周邊有石虎蹤跡，可能沿附近的筏子溪、烏溪出沒，數量仍難以調查。

山貓森林發起人吳金樹說，高鐵周邊的筏子溪流域，已多次發現石虎蹤跡，有穩定族群棲息，烏日有多次石虎紀錄，大肚山、大肚溪流域也都有，政府應加強調查，並研擬合適作法，降低石虎遭路殺、犬殺或與人類衝突的可能性。

農業局長張敬昌說，烏日區曾有2起石虎路殺紀錄，高鐵站周邊為首次，石虎活動領域大，除筏子溪外，近年連梧棲都曾紀錄過；農業局曾委託調查石虎聚集熱區，目前研判已擴大，將進一步請專家學者調查，並加強保育措施；石虎保育委員會8月已成立，近期將召開會議。

石虎 高鐵 台中市
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

針對石虎在高鐵站附近道路死亡 農業局長：研判石虎聚集熱區已擴大

石虎陳屍高鐵站鄰近道路 中市府：將加強防護硬體設備

高鐵台中站有石虎遭路殺 市府將開會討論熱區劃設

碧山巖停車場一對男女陳屍車中 蒼蠅四處飛 男子上月留訊息即失蹤

相關新聞

失能、失智、失明不放手 中和動物之家 用愛長照終老

人晚年需要長照，動物也不例外。新北市動保處設有8處動物之家，中和收容所專攻長照，該所267隻犬貓，現有15隻狗、1隻貓進...

石虎陳屍台中高鐵站旁 死因待解剖

高鐵台中站旁的高鐵路二段昨早發現有石虎陳屍，身上無明顯傷勢，但口吐鮮血倒地、地面有血跡，經專家確認是體格壯碩的公石虎，死...

日月潭清除魚虎 發現母魚二次抱卵

日月潭遭魚虎入侵，南投縣政府鎖定夏天繁殖期電撈防治，今年7月開「電」後，每次動輒捕獲破千尾，近期撈捕量銳減，剩不到500...

海豚新北八里海岸擱淺 胃裡發現成綑釣線憂「恐有魚鉤」

在新北市八里挖子尾海岸擱淺的糙齒海豚，被送到基隆八斗子救援站收容檢傷。基市府產業發展處今天表示，內視鏡檢查在前胃內發現數...

爺爺以為大狗欺負孫子怒拿板凳狠砸教訓！監視器曝委屈真相：其實牠救了小主人

狗狗好冤枉！一個小男孩滑一跤摔下台階，幸好有一隻大狗擋住當緩衝，但狗叫聲把主人引出來，以為狗狗對孩子不利，直接對牠動粗，讓狗狗相當委屈。

浴室裝修半夜傳出詭異叫聲 下秒看地板這東西探頭由驚變喜

美國1對夫婦家中浴室最近進行裝修，到半夜突然傳出詭異叫聲，妻子感到十分害怕，擔心有人闖入，為了安心她決定前往浴室查看。當她進入浴室，被眼前一幕嚇了一跳，原來有隻自來狗從地板的洞探頭上來，但被卡住了而發出哀鳴，幸而其後得救，並聯絡到其主人將牠接回家。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦