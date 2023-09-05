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食蛇龜闖市區 基隆今年已拾獲7次
基隆市山坡地多，人類活動與動物棲地高度重疊，曾出現山羌跑進民宅或學校教室，近日有人在道路發現一級保育類動物食蛇龜。基隆市動物保護防疫所長陳瑞濱說，基隆食蛇龜族群穩定，加上保育觀念提升，今年已接獲通報撿獲食蛇龜7次。
有名男子2日在豐稔街發現一隻烏龜在車道爬行，擔心若機車輾過，人、車都危險，把牠裝進塑膠袋送到基隆市警局二分局安瀾橋派出所。警員謝孟宸、林暉恩查詢圖鑑，發現是列為保育類動物的食蛇龜，動物醫院假日晚上未營業，與動保所聯繫約定隔日送達，檢查發現未受傷，已經野放。
陳瑞濱表示，因為人類活動與動物棲地重疊範圍擴大，加上民眾保育觀念提升，通報發現野生動物個案增加。基隆山羌族群數也有成長，民宅、道路都有通報紀錄，4月間也有山羌跑進百福國中教室，由消防人員捕獲，交由動保所帶去野放。
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