歐亞水獺「金萌」誕生2隻雌寶寶 築巢、餵奶…親自來

2019年被安置到台北市立動物園的雌性金門歐亞水獺「金萌」，今年7月與雄性歐亞水獺「浯優」誕下2隻寶寶，園方表示，「金萌」展現母性特徵，幫寶寶築巢、引導喝奶等，擔心驚擾「金萌」育幼，先以監視器觀察，趁「金萌」出門放風，觀察寶寶，兩隻雌性寶寶活力充沛，成長狀況良好。

園長諶亦聰表示，歐亞水獺「金萌」2019年來到動物園保育研究中心時，還不到一個月大，2隻水獺寶寶出生後，「金萌」展現母愛，來回巢箱叼樹枝、乾草等作巢材，布置嬰兒房，保育員也發現，「金萌」認真引導水獺寶寶喝奶，寶寶們也活力充沛，

動物園表示，在「金萌」育幼初期，保育員盡量減少對牠們的干擾，除了放食物等必要照養外，盡可能不接近巢箱，園方說明，歐亞水獺這類食肉目動物的母獸，在哺乳育幼期往往都更為敏感，過多的人為干擾很有可能影響到牠們育幼的意願，產生棄巢的行為。

保育員和獸醫們16天後才趁「金萌」離開巢箱出去放風游泳的空檔，快速的檢查兩隻未開眼的水獺寶寶，確認其活力、測量體長體重，以及近距離從外觀上確認性別，「金萌」跟寶寶們目前都住在不對外開放的保育研究中心。

園方表示，台灣目前唯一還能夠觀察到野外歐亞水獺的區域只剩大小金門，在金門逐年的開發建設下，面臨棲息環境零碎化與人為活動干擾的生存危機，動物園長期參與金門歐亞水獺保育工作，也藉由繁殖配對計畫讓這些收容水獺們建立起域外圈養族群，擔任水獺保育教育大使，縮短台灣民眾對金門歐亞水獺的距離感。