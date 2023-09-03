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二級保育穿山甲現蹤 新竹市立動物園收容檢傷助重返

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
經新竹市立動物園獸醫檢查，該隻穿山甲沒有受傷，量測體重7公斤，屬於成年個體，研判棲息在高峰植物園附近，評估已符合野放標準，由產發處生態保育科尋找適合地點進行野放。圖／新竹市政府提供
經新竹市立動物園獸醫檢查，該隻穿山甲沒有受傷，量測體重7公斤，屬於成年個體，研判棲息在高峰植物園附近，評估已符合野放標準，由產發處生態保育科尋找適合地點進行野放。圖／新竹市政府提供

新竹市政府1959專線近日接獲民眾通報，在新竹科學園區附近的高峰路發現一隻穿山甲，經新竹市立動物園獸醫檢查，該隻穿山甲沒有受傷，量測體重7公斤，屬於成年個體，研判棲息在高峰植物園附近，評估已符合野放標準，由產發處生態保育科尋找適合地點進行野放。

產發處指出，穿山甲因身披鱗片及其鱗片過去被視為珍貴藥材，早在日治時期曾被大量獵捕，還有專門狩獵穿山甲的職人出現。本次發現的臺灣穿山甲，為中華穿山甲(Manis pentadactyla)的特有亞種，中華穿山甲(Manis pentadactyla)在國際自然保護聯盟紅色名錄(The IUCN Red List of Threatened Species)列為極度瀕危等級，我國野生動物保護法也列入二級保育類珍貴稀有野生動物。

屏東科技大學野生動物保育研究所老師孫敬閔說，1989年野保法頒布後，穿山甲列入保育類，中藥不能入藥，是野外族群數量逐漸上升原因之一。新竹地區近10年穿山甲野外族群穩定，會在高峰路邊救援個體，研判是穿山甲棲息在高峰植物園附近，民眾若看到沒有受傷的穿山甲，建議可以護送牠過馬路，讓牠回到山林就好。

孫敬閔表示，穿山甲以白蟻、螞蟻為主食，近年送進救傷中心的有大部分是斷尾個體，癒後情況尚可，但是母獸斷尾後，無法用尾巴背負幼獸，致幼獸很難帶大。穿山甲的食性研究也很少，以人工餵養不容易，容易造成野外繁衍影響。

產發處指出，台灣穿山甲主要分布在海拔1000公尺以下淺山環境，調查顯示，穿山甲不會迴避道路和聚落，調查團隊曾多次利用無線電追蹤觀察到穿山甲躲藏在廢棄工寮。民眾如遇到穿山甲或其他野生動物受傷需要救援，請撥打24小時服務動保專線1959，切勿帶回家，避免構成獵捕野生動物違反野生動物保護法。

市府呼籲，每年7至9月穿山甲挖洞頻度最低，主要取食在地表活動的台灣土白蟻，這段期間如果發現穿山甲，建議先行觀察或護送動物過馬路，避免違反野生動物保育法第18條規定，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用，否則最重可處5年以下有期徒刑，併科100萬元以下罰金。

新竹市立動物園獸醫為穿山甲進行健康檢查。圖／新竹市政府提供
新竹市立動物園獸醫為穿山甲進行健康檢查。圖／新竹市政府提供
新竹市立動物園為穿山甲進行健康檢查後，近日已尋找適合地點進行野放。圖／新竹市政府提供
新竹市立動物園為穿山甲進行健康檢查後，近日已尋找適合地點進行野放。圖／新竹市政府提供
市府近日接獲民眾通報在高峰路發現穿山甲。圖／新竹市政府提供
市府近日接獲民眾通報在高峰路發現穿山甲。圖／新竹市政府提供

穿山甲 新竹
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