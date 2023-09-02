溫馴大象也會殺人！被轉賣反抗不上車 受鞭打突狂怒釀悲劇

大象本性十分溫馴，但當牠們遇到威脅或感到痛苦時，就會露出野性，做出攻擊性行為。泰國日前發生大象殺人事件，57歲大象飼主兼訓練員將他飼養的大象帕圖魯（Pha Tulu）轉賣他人，當他打算拖帕圖魯上車時，帕圖魯不聽指令想反抗，遭飼主用鞭抽打教訓。帕圖魯被激怒後突然發狂用象牙刺死飼主，並狂踩其屍體，終要出動麻醉槍才能將牠制服，而接手的相關機構正考慮是否將牠交給新飼主。

據泰媒報導，57歲泰國馴象師帕皮度（Pha Phi Du Lerttikhamphon）被他飼養的大象帕圖魯（Pha Tulu）殺死。事源帕皮度以276萬泰銖（約249萬新台幣）將帕圖魯轉賣，事發當日帕皮度拖着帕圖魯登上貨車，準備將牠運送到素林府的新主人手上，但帕圖魯反抗不聽指令，帕皮度憤而用鞭子不停抽打教訓牠，帕圖魯被激怒，對帕皮度作出連串攻擊。

盛怒的帕圖魯突然發狂用象牙刺向帕皮度，殺死他後，再狠狠踩在帕皮度的屍體上洩忿。帕圖魯行兇後一直留守在在飼主屍體旁，不准其他人行近。警方接報到場後也無計可施，於是找來大象保護基金會協助，基金會職員亦無法走近將帕皮度的屍體搬走，他們向帕圖魯多次射擊麻醉槍，才成功將牠制服，目前機構正考慮是否要將帕圖魯交給新飼主。

報導指帕圖魯來自泰國來興府他頌央縣，有村民指大象聽得懂人的話，懷疑帕圖魯因不滿被飼主拋棄而作出攻擊行為。根據動物保護組織Save The Asian Elephants的主席指，儘管大象一向被認為是溫馴的動物，但牠們也有野性，當受到威脅或感到痛苦時，可能會作出攻擊甚至殺人的行為。

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文章授權轉載自《香港01》