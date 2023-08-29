台灣黑熊連2天現蹤花蓮卓溪 入侵雞舍遭大龍炮驅離

花蓮卓溪鄉近期黑熊出沒頻繁，27日2名少年族人爬山發現台灣黑熊受困通報，昨天晚間部落又發現台灣黑熊入侵雞舍，林業保育署人員前往施放大龍炮驅離，也提供住家熊鈴及噴霧保護人身安全。

農業部林業及自然保育署花蓮分署今天表示，昨天晚間10時許，花蓮縣卓溪鄉清水部落又有台灣黑熊入侵住家後方雞舍；雞舍主人田男聽到狗叫聲，前往查看發現是台灣黑熊，立即透過前村長通報。

因屋主提供影片確認為台灣黑熊，林業保育署花蓮分署隨即派員前往執行驅離，施放大龍炮進行驅趕，並請民眾配合移除雞隻及飼料，避免再次吸引黑熊。

花蓮分署現場清查發現，雞舍圍籬被黑熊破壞、吃掉7隻雞；田男表示，除7隻雞被黑熊吃掉外，很害怕熊再跑回來，因此，花蓮分署提供熊鈴、防熊噴霧及鞭炮，並架設3台自動照相機進行監測。

林業保育署花蓮分署表示，自從農業部民國111年底核定推動「台灣黑熊生態服務給付」政策後，花蓮分署落實進入部落宣導，之後陸續接獲部落民眾通報。

前天卓溪部落2名少年通報黑熊誤觸陷阱，及時成功救援保住黑熊性命；這次僅隔1天又有黑熊入侵部落範圍，所幸部落族人已有黑熊保育意識，除田男立即通報外，也接獲多筆透過不同管道的相同通報，顯示部落願意參與黑熊保育，發現黑熊後第一時間都知道要通報主管機關，避免私下處理、造成人熊衝突。

林業保育署花蓮分署呼籲，卓溪鄉山區為黑熊的家，最近雖然黑熊出沒頻繁，只要做好防護措施，就能人熊雙贏，食物、戶外垃圾廚餘及廢棄物應清空；如有發現黑熊滋擾，立即通報03-8325141。