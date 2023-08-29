台灣黑熊困陷阱 2少年通報獲救

花蓮縣卓溪鄉傳出台灣黑熊誤觸陷阱受困，2名高姓少年前天在山上發現，有1隻雌性台灣黑熊前肢遭套索困住，相關單位獲報救援，不過現場地形陡峭又天色昏暗，增加救援難度，在大家努力下讓母熊脫困，執行清創及截掌手術，送東部野生動物救傷中心觀察，待傷勢復原再評估野放。

台東23日傳有黑熊受困陷阱，隔了4天換花蓮發生，林業保育署花蓮分署統計，花東近4個月已累計6起類似事件，民眾雖願意主動通報，受困黑熊經救援後也重回野外，但如何減少黑熊受困套索，仍是當務之急。

分署表示，前天下午3時許，接獲民眾通報，在卓溪鄉海拔不到600公尺山區的次生林間，聽到黑熊叫聲，疑似受困。立即協同野灣野生動物保育協會醫療團隊，動員30人前往救援。

經獸醫麻醉後，大家將黑熊搬運到地勢開闊處，發現為亞成母熊，體重約34公斤，體態瘦弱，右掌腕關節以下明顯壞死，推估右前肢受困套索至少2天，緊急醫療處置後，晚間9時許順利將黑熊運送下山。

花蓮分署表示，2少年一位正準備考警專、一位為玉里國中三年級生，他們不但及時通報，還留在現場協助救援直至結束，將頒發獎金，也會行文學校敘獎表揚。

花蓮分署長黃群策說，卓溪已有3個部落組織參與「台灣黑熊生態服務給付示範計畫」，協助巡護黑熊棲地，清查事發周邊山徑不明套索陷阱，與部落討論啟動狩獵自主管理計畫，宣導使用「改良式獵具」，也協助移除不安全制式大口徑套索。