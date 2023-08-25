爬上樹不對勁 台灣黑熊中套索獲救

台東縣紅石部落山區前天1隻台灣黑熊誤觸套索陷阱攀爬樹上，1對夫妻發現立即通報林業及自然保育署台東分署，幸經搶救脫困，已送往池上野灣野生動物保育協會動物收容中心治療。

台東分署表示，這隻受困黑熊經現場初步檢視，為3至4歲公熊，體重約63公斤；疑似誤中套索後攀爬至樹叉處暫棲或躲避，經獸醫師吹箭麻醉，由救援團隊以破壞剪剪斷鋼索後，現場完成檢傷及清創。

紅石部落1對夫妻前天上山工作時，途經產業道路，發現路旁樹林有台灣黑熊在樹上，剛開始不以為意，但愈看愈覺得不對勁，黑熊可能是誤中套索陷阱後攀爬至樹上。

夫妻倆急電崁頂村參與林業及自然保育署狩獵自主管理計畫的村長邱志強，進而再通報台東分署，出動救援讓黑熊在下午順利脫困。

台東分署強調，這次救援歸功於「崁頂村傳統狩獵文化生態永續發展協會」族人即時通報，該協會今年3月參加「台灣黑熊生態服務給付計畫」，協助野生動物資源監測與黑熊棲地維護。