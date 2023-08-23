【動物冷知識】你工作我閒晃！螞蟻群「薪水小偷」佔40% 勤奮努力攏係假？

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？勤奮工作的蟻群中，其實有將近40%都是薪水小偷，他們比較聰明會偷懶嗎？他們是真的比較聰明！

今天讓我們一起看看動物偷懶的冷知識吧！









你有看過海星性感的翹臀嗎？其實那不是他們的屁屁喔！

海星便便的地方跟他們吃進食物的口是同一個，就是嘴巴也是肛門！不過他們有很少便便就是了，因為海星進食的方式是把胃袋翻出體外，直接在體外進食，無法消化的東西就不會再帶回身體裡。這個「嘴巴」位於他們的身體正下方中心的位置。

而在他們背後很像屁屁的形狀，是海星攀附在岩石上時，下面兩條腕足放鬆，加上引力導致的內部結果塌陷，可以想像我們縮小腹跟放鬆小腹變大肚子的差別。

咦？你們沒有大肚子嗎Σ(◉౪◉ )

😂😍 pic.twitter.com/XXwWucIvUH — Woman of Wonder (@WonderW97800751) 2023年8月12日









有一種理論被稱為「懶螞蟻效應」，懶於雜物，才能勤於動腦！

日本北海道大學研究所做了一項研究，發現勤奮工作的蟻群中，有一些四處閒晃偷懶的螞蟻。當研究人員把螞蟻的食物來源減少或斷源時，原本勤快工作的螞蟻會突然不知所措四處亂晃，而原本被認為是偷懶的螞蟻則會扮演領導的角色，帶領蟻群尋找新的食物來源。

這項研究發現這些螞蟻雖然平常無所事事、四處閒晃，但其實他們掌握群體節奏，當蟻群陷入危險時，可以快速協助蟻群脫離危機！

在另一項由美國亞利桑那大學昆蟲學家的研究中，他們將蟻群中20%勤奮工作的螞蟻與20%偷懶的螞蟻移除，並觀察蟻群的動向，發現剩下20%的偷懶螞蟻會補上被移除的勤奮螞蟻位置，而偷懶的空缺不會再增加。這項觀察被認為蟻群中也存在著「儲備幹部」的機制！

雖然蟻群中偷懶的比例40%非常大，但他們依然是世界上分工合作最成功的動物之一！









鴿子築巢看成鳥界最偷懶！但比起會搶別人的鳥巢，或直接把自己的蛋下在別人家讓別人孵的鳥類，鴿子還是值得讚賞的！

雖然築巢很偷懶，但其實鴿子也很會利用地形優勢，例如在堅固聳立的岩石上築巢，已有穩固的基底作為根基，自然只要再找幾根樹枝搭建防止蛋滾落就好。

但有時看到鴿巢還是會懷疑人生，鴿子被認為是和平的象徵，也許就是因為他們夠懶與世無爭的關係吧？

obsessed with lazy pigeon nests pic.twitter.com/5HEotxV7O2 — nirv⚓️ (@bordigay) 2022年4月7日

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