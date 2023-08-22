小水鹿學步、黃喉貂蹦跳 玉山塔塔加情人節「浪漫不缺玫瑰」
玉山國家公園在臉書張貼多張在塔塔加園區拍攝的野生動物照片，有剛學步的小水鹿、山上的小野豬及蹦蹦跳跳的黃喉貂；玉管處呼籲，民眾如看見野生動物，保持安全距離守候觀察。
玉山國家公園今天在臉書（FACEBOOK）粉絲專頁，張貼多張在塔塔加園區拍攝的照片，有小水鹿、山羌、山豬以及黃喉貂，其中小水鹿蹣跚學步，蹦蹦跳跳的黃喉貂也結伴出遊，小山羌也亦步亦趨地跟著媽媽。
除了動物之外，夏季的花草也很精彩，像是台灣繡線菊、台灣澤蘭等也在山上綻放。
玉管處指出，民眾如上山遊玩，能有機會偶遇野生動物，是幸運也是緣分，呼籲保持安全距離，安靜守候與觀察，而夏日午後常有雷陣雨，溫差變化大，也請備妥雨具、保暖衣物、留意道路狀況。
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