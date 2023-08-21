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保育類穿山甲世新大學前遭路殺 北市動保處追查肇事車

中央社／ 台北21日電
文山區木柵路一段出現一隻穿山甲在道路穿梭，不幸遭車輛輾斃。圖／取自臉書「木柵社團」
文山區木柵路一段出現一隻穿山甲在道路穿梭，不幸遭車輛輾斃。圖／取自臉書「木柵社團」

有網友在台北市木柵路一段、世新大學前目睹保育類動物穿山甲遭路殺，遺體去向不明；北市動保處今天表示，正調閱監視器釐清事發經過，追查肇事車輛和遺體去向。

有網友在臉書社團「木柵社團」發布一隻穿山甲遭路殺的照片，表示原本在文山區木柵路一段、世新大學管理學院前看到牠要過馬路，準備停車幫忙時，下一秒牠就被對向汽車路殺，提醒民眾開車、騎車要多留意。

由於穿山甲遺體下落不明，台北市動保處技正華心惠告訴中央社記者，已聯繫通報人進行追查並調閱監視器畫面，以釐清事發經過、肇事車輛和遺體去向。

華心惠提醒，民眾若在路上發現受傷或死亡的保育類野生動物，請立即撥打動物保護救援專線「1959」通報，會立即派員協助處理。

當地試院里里長廖欽銅表示，因為木柵路車流量大，世新大學又有很多同學活動，以前不曾在這個地點看過穿山甲，但今天發生令人遺憾的事情，已與相關單位約好來會勘，考慮是否設置警示牌面並降低速限。

附近的華興里里長陳峙穎也說，這個路段旁邊有一座生態公園，看得見藍鵲、螢火蟲、白鼻心等，但這是第一次看到穿山甲，推測是在清晨較少人活動時從山裡跑出來的。

動保處統計，每年接獲動物救援案約5000件，其中穿山甲部分，從民國109年至今共接獲34案，發生地多為靠近山區的行政區，包括內湖、南港、士林和文山區等。

根據台北市立動物園網站介紹，穿山甲在亞洲被視為珍饈，鱗甲更被認為具中藥療效，所以面臨龐大的獵捕壓力，已被國際自然保護聯盟（IUCN）列為「極度瀕危」物種，在台灣也是保育類野生動物。

動物園介紹，台灣穿山甲為夜行性動物，主要分布在海拔500公尺上下的山麓地帶，除了腹部和臉部外，幾乎全身由鱗甲所覆蓋，行動緩慢，遇到危險時會捲曲成球狀以身體保護自己。

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