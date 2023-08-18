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首例部落協力野放台灣黑熊 視為家人在守護好暖心

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
野放後已接收到錦屏黑熊Ligauwan所配戴的衛星追蹤發報器回傳訊號，未來將持續透過衛星定位資訊，掌握Ligauwan的動向與移動軌跡。圖／取自「林業及自然保育署」臉書粉專
野放後已接收到錦屏黑熊Ligauwan所配戴的衛星追蹤發報器回傳訊號，未來將持續透過衛星定位資訊，掌握Ligauwan的動向與移動軌跡。圖／取自「林業及自然保育署」臉書粉專

「林業及自然保育署」臉書粉專今天公布台灣黑熊保育史上，首度由部落共同協力野放與後續追蹤的案例，1隻受困的台灣黑熊，經過部落族人和林業署、民團協助援救、野放，攜手暖心守護黑熊。

林業署說，今年4月正值布農族年度最盛大隆重的祭典射耳祭，族人按照傳統慣俗才準備進入山林，卻在台東縣海端鄉錦屏林道意外發現受困套索的台灣黑熊。族人火速向台東分署通報並參與救援，所幸黑熊在後送WildOne野灣野生動物保育協會團隊悉心照料下，復原良好，部落為其命名Ligauwan（里高萬-錦屏部落地名），並當成自己的家人。

部落族人透露，「迷路的黑熊跑到我們居住地，第一個目的就是送牠回自然、第二個目的就是期望牠繼續繁衍後代，保佑我們的山林」。

林業署說，野放前，為了確保Ligauwan能夠平安回家，部落夥伴憑著累積起來的古老智慧評估適合Ligauwan野放的地點，提供給台東分署參考，還自主組隊巡查野放地點、清除獵具，並架設自動相機負責執行後續監測。

「這裡有熊挖過的樹洞，可能是來吃蜂蜜，樹幹還有熊抓痕」，族人用與生俱來的敏銳察覺到熊熊留下的痕跡，推測這裡是Ligauwan的生活環境。

林業署說，這是台灣黑熊保育史上首度由部落共同協力野放與後續追蹤的案例，由最熟悉山林的在地夥伴來守護黑熊，真的可靠又安心。

林業署說，除此之外，部落也加入了生態服務給付示範計畫，參與錦屏林道棲地巡護、協助移除非法獵具、人熊遭遇因應措施等宣導工作，要長長久久的守護大地。

今年4月初錦屏部落族人通報台東縣海端鄉錦屏林道有受困套索的黑熊，是約莫3歲的雄性亞成熊，族人將其命名Ligauwan。圖／取自「林業及自然保育署」臉書粉專
今年4月初錦屏部落族人通報台東縣海端鄉錦屏林道有受困套索的黑熊，是約莫3歲的雄性亞成熊，族人將其命名Ligauwan。圖／取自「林業及自然保育署」臉書粉專
疑似黑熊挖的樹洞。圖／取自「林業及自然保育署」臉書粉專
疑似黑熊挖的樹洞。圖／取自「林業及自然保育署」臉書粉專
野灣野生動物保育協會團隊透過行為觀察及專業評估，確定健康無虞及攀爬能力良好，進行野放。圖／取自「林業及自然保育署」臉書粉專
野灣野生動物保育協會團隊透過行為觀察及專業評估，確定健康無虞及攀爬能力良好，進行野放。圖／取自「林業及自然保育署」臉書粉專
耆老陳清波率錦屏、龍泉、大埔等3個部落共7名耆老、部落主席，共同祈福後順利野放。圖／取自「林業及自然保育署」臉書粉專
耆老陳清波率錦屏、龍泉、大埔等3個部落共7名耆老、部落主席，共同祈福後順利野放。圖／取自「林業及自然保育署」臉書粉專
山黃麻的樹幹上，疑似母熊帶小孩一起上樹的熊抓痕。圖／取自「林業及自然保育署」臉書粉專
山黃麻的樹幹上，疑似母熊帶小孩一起上樹的熊抓痕。圖／取自「林業及自然保育署」臉書粉專
族人在森林裡架設紅外線自動照相機，並負責後續監測。圖／取自「林業及自然保育署」臉書粉專
族人在森林裡架設紅外線自動照相機，並負責後續監測。圖／取自「林業及自然保育署」臉書粉專

台灣黑熊 野放 林業署
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