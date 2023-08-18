首例部落協力野放台灣黑熊 視為家人在守護好暖心

「林業及自然保育署」臉書粉專今天公布台灣黑熊保育史上，首度由部落共同協力野放與後續追蹤的案例，1隻受困的台灣黑熊，經過部落族人和林業署、民團協助援救、野放，攜手暖心守護黑熊。

林業署說，今年4月正值布農族年度最盛大隆重的祭典射耳祭，族人按照傳統慣俗才準備進入山林，卻在台東縣海端鄉錦屏林道意外發現受困套索的台灣黑熊。族人火速向台東分署通報並參與救援，所幸黑熊在後送WildOne野灣野生動物保育協會團隊悉心照料下，復原良好，部落為其命名Ligauwan（里高萬-錦屏部落地名），並當成自己的家人。

部落族人透露，「迷路的黑熊跑到我們居住地，第一個目的就是送牠回自然、第二個目的就是期望牠繼續繁衍後代，保佑我們的山林」。

林業署說，野放前，為了確保Ligauwan能夠平安回家，部落夥伴憑著累積起來的古老智慧評估適合Ligauwan野放的地點，提供給台東分署參考，還自主組隊巡查野放地點、清除獵具，並架設自動相機負責執行後續監測。

「這裡有熊挖過的樹洞，可能是來吃蜂蜜，樹幹還有熊抓痕」，族人用與生俱來的敏銳察覺到熊熊留下的痕跡，推測這裡是Ligauwan的生活環境。

林業署說，這是台灣黑熊保育史上首度由部落共同協力野放與後續追蹤的案例，由最熟悉山林的在地夥伴來守護黑熊，真的可靠又安心。

林業署說，除此之外，部落也加入了生態服務給付示範計畫，參與錦屏林道棲地巡護、協助移除非法獵具、人熊遭遇因應措施等宣導工作，要長長久久的守護大地。