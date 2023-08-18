那魯灣部落眼鏡蛇頻闖住家 1戶人家抓8條

新竹市靠海的原民部落「那魯灣部落」入夏不時可見蛇類出沒，部落反映近日尤其猖狂，甚至闖入住家浴室、房間，有1戶人家就抓了8條眼鏡蛇，相當嚇人。因部落家屋後方屬私人地，雜草叢生成了蛇類藏身處，市議員林慈愛昨邀市府現勘，要求環保局發文請地主限期改善，否則就依規開罰。

那魯灣部落位於海山漁港堤防旁，是新竹市唯一的阿美族部落。柯姓族人想到住家近日屢見眼鏡蛇仍心有餘悸，近日在房間、廁所、廚房等發現有眼鏡蛇闖入，有2條體型較大，看了嚇人，「這幾天都不敢睡覺，晚上要上廁所也很害怕。」也怕眼鏡蛇出沒會咬傷孩子。

李姓族人也無奈，部落入夏就會有眼鏡蛇出沒，有部落居民前幾年曾目擊有宗教團體來部落旁放生蛇。部落發現的蛇幾乎都是眼鏡蛇品種，懷疑被放生後繁衍好幾代，因戶外淹水才會闖入住家。

由於那魯灣部落近日將舉辦豐年祭，部落居民擔心屆時若有遊客帶著小朋友來參與，遇到眼鏡蛇恐一發不可收拾，且部落還有紅火蟻出沒，都希望市府盡速防治處理。

市府民政處說明，那魯灣文化聚落廣場有立牌示警提醒民眾注意蛇類，並有定期安排除草，至於廣場草地出現紅火蟻約1個多月，已積極防治、投藥，後續會持續密切觀察。