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埃及聖䴉花蓮農田現蹤 林業署啟動清零擊斃1隻

中央社／ 花蓮縣15日電
林業及自然保育署花蓮分署14日接獲東華大學學生通報，在壽豐鄉花35線道路旁農田發現外來種「埃及聖䴉」蹤跡，隨即派員到場勘查，但埃及聖䴉警覺性高，飛離後目前未再發現。（林業及自然保育署花蓮分署提供） 中央社
林業及自然保育署花蓮分署14日接獲東華大學學生通報，在壽豐鄉花35線道路旁農田發現外來種「埃及聖䴉」蹤跡，隨即派員到場勘查，但埃及聖䴉警覺性高，飛離後目前未再發現。（林業及自然保育署花蓮分署提供） 中央社

東華大學學生昨天發現1隻外來種埃及聖䴉，林業署花蓮分署立即派員至現場勘查無果，今天新城鄉佳山基地旁農田又發現3隻，找來獵人開槍擊斃1隻、1隻受傷，餘2隻飛走。

農業部林業及自然保育署花蓮分署今天發布訊息表示，昨天下午接獲東華大學學生通報，在壽豐鄉花35縣道旁農田發現埃及聖䴉蹤跡，派員至現場勘查，但埃及聖䴉警覺性極高，下午飛離後到目前未再發現。

上午花蓮北區也拉警報，有民眾通報新城鄉佳林村佳山基地旁農田有3隻埃及聖䴉。2天共發現4隻埃及聖䴉，經銅門部落「崖勇蘇漾產業發展協會」獵人開槍擊斃1隻、1隻受傷，餘2隻高度警戒飛離現場，直到下午5時都未再發現蹤影。

花蓮分署指出，獲報後啟動通報系統，出動外來種移除專隊，為維持現場安全，由專隊人員戒護，防止民眾誤入移除場域。此次為改制後首次發現埃及聖䴉出沒，最近幾年全台廣泛性移除，目前僅存少數殘餘族群，都以小族群分散活動，除難以追蹤外，也增添移除困難。

為求在最短時間「清零」阻止擴散。2天已出動38人次進行移除作業，銅門獵人及分署專隊將持續追蹤及執行移除。

花蓮分署呼籲，近期若於農田、埤塘、魚塭等處發現埃及聖䴉，可上林業及自然保育署「外來鳥種埃及聖䴉防治宣導」臉書專頁，留言回報日期、時間、地點和數量等資訊，或向花蓮分署通報：03-8325141轉290張先生，如有照片也可寄到peter710503@forest.gov.tw信箱，由專人協助回覆與追蹤處理。

繼壽豐鄉後，林業及自然保育署花蓮分署15日上午再獲報於新城鄉佳山基地旁農田發現3隻外來種「埃及聖䴉」，銅門崖勇蘇漾產業發展協會獵人到場開槍擊斃1隻，剩餘2隻最終皆飛離現場，至下午5時都沒再發現蹤影。（林業及自然保育署花蓮分署提供） 中央社
繼壽豐鄉後，林業及自然保育署花蓮分署15日上午再獲報於新城鄉佳山基地旁農田發現3隻外來種「埃及聖䴉」，銅門崖勇蘇漾產業發展協會獵人到場開槍擊斃1隻，剩餘2隻最終皆飛離現場，至下午5時都沒再發現蹤影。（林業及自然保育署花蓮分署提供） 中央社

花蓮 東華大學 林業署
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