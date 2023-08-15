快訊

「棋界宋慧喬」控被性騷擾+霸凌「紅面棋王」周俊勳回應了

勞退基金回血大賺3千億 AI股持不多為何賺翻？

「台灣虎航」上市飆漲停！ 慶祝掛牌「6757+1元」買雙人來回機票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／珍貴影片曝光！雛鳥遭泰國鱧攻擊 水雉爸媽振翅退敵

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
泰國鱧從水中跳出水面，企圖吞噬雛鳥，水雉親鳥合力不停拍振翅膀。圖／「美濃湖水雉之友」成員李啟文提供
泰國鱧從水中跳出水面，企圖吞噬雛鳥，水雉親鳥合力不停拍振翅膀。圖／「美濃湖水雉之友」成員李啟文提供

高雄有鳥友8月10日在美濃湖，觀察水雉在湖面的印度杏菜上孵蛋、養育雛鳥時，發現1尾泰國鱧躍出水面，企圖吞噬水雉的雛鳥，幸好公鳥立刻發出叫聲，警示小水雉逃跑，母鳥聽見叫聲立刻跑過來，與公鳥一起不斷拍振翅膀趕走泰國鱧。

LINE社團「美濃湖水雉之友」成員李啟文說，之前就曾聽說過泰國鱧會攻擊水雉的幼鳥，8月10日清晨6時許，他到美濃湖要拍攝水雉公鳥孵化第2顆蛋，之前這對親鳥的第1顆蛋已經孵化成小水雉，公鳥孵蛋時，小水雉會留在附近，不料當天早上8點開始下雨後，泰國鱧鎖定小水雉為目標，2小時內攻擊3次，幸好都被親鳥及時驅離，小水雉才沒被吃掉。

李啟文表示，水雉是公鳥在孵蛋，當天公鳥發現泰國鱧從水下幼鳥，立刻發出尖銳的叫聲，小水雉聽到後拔腿就跑，在附近覓食的母水雉立刻過來，2隻水雉不停拍振翅膀，防止泰國鱧攻擊小水雉，有一次水雉爸媽還衝進水裡用嘴戳泰國鱧。

李啟文說，當天水雉雛鳥沒被咬走，到下午1點半雨停了之後，第2隻小水雉也順利孵化、破殼而出，他當天下午4點多離開時，2隻小水雉都還平安。

高雄鳥會總幹事林昆海說，水雉又稱凌波仙子，是農委會公告的第二級珍貴稀有保育類動物，水雉1妻多夫，4到9月築巢在水生植物葉上，蛋呈現墨綠褐色，由公鳥照顧孵化幼鳥，雛鳥屬早熟性，出生幾個小時就能行走，跟著親鳥覓食。

專釣泰國鱧的資深釣魚玩家陳姓男子說，泰國鱧是外來種的掠食性魚類，不僅會吃水域內的其他魚類，連陸地上的老鼠，或是兩棲類的青蛙，以及生活在水邊的水鳥，都被泰國鱧的當成食物。

陳男表示，國外的釣具廠商針對泰國鱧兇悍的特性，開發出青蛙形狀、鳥類形狀、老鼠形狀的假餌，材質有木頭、也有硬塑膠、軟橡膠，他釣魚時也曾目睹泰國鱧攻擊小隻水鳥，「速度很快，一閃即逝」陳男說：「能夠拍攝到這種畫面，真的不簡單！」

水雉親鳥不停拍振翅膀驅離泰國鱧。圖／「美濃湖水雉之友」成員李啟文提供
水雉親鳥不停拍振翅膀驅離泰國鱧。圖／「美濃湖水雉之友」成員李啟文提供
青蛙形狀的假餌。圖／陳姓釣友提供
青蛙形狀的假餌。圖／陳姓釣友提供
鳥類形狀的假餌。圖／陳姓釣友提供
鳥類形狀的假餌。圖／陳姓釣友提供

水雉 美濃 高雄市
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

黑熊爬上樹霸占鳥巢睡午覺！專家曝牠識貨選中「高級套房」：舒適又安全

影／笑到並軌！遊隼交配後踹女友翻落山崖 專家曝真相

白鴿母愛噴發「天天進超市孵蛋」守護15↑小孩！顧客細看不忍戳破真相笑了

貓頭鷹夫妻痛失孩子！保育員把孤兒雛鳥放窩裡代替 見這一幕專家感動哭了

相關新聞

獨／珍貴影片曝光！雛鳥遭泰國鱧攻擊 水雉爸媽振翅退敵

高雄有鳥友8月10日在美濃湖，觀察水雉在湖面的印度杏菜上孵蛋、養育雛鳥時，發現1尾泰國鱧躍出水面，企圖吞噬水雉的雛鳥，幸...

拉拉警犬執勤ing看到地上有香噴噴食物！牠「狂吞口水皺眉頭」忍住不吃超自律

大陸警方官方微博近日發出一支有趣影片，內容紀錄下一隻工作中警犬看見地上的食物之後就無法專心工作，努力壓抑自己貪吃天性的牠彷彿腦中有天使跟惡魔正在拉扯，超強自律能力讓許多網友看傻眼，影片更登上了熱搜話題「地鐵執勤警犬看到食物時的反應好好笑」。

小喵路邊玩耍被戲弄 黑貓媽英勇護子「飛踢滑步攻擊」秒殺體型大5倍巨犬

母愛一直是一種偉大情感，媽媽與孩子之間的連結更是不分物種的深刻，大陸就有一名網友最近在微博上分享了一段影片，內容是有隻大狗狗在散步時看見路邊有隻新生小貓，本能的湊上前玩弄時卻被一旁的貓媽媽「恫嚇攻擊」，貓貓母愛爆發的超強戰鬥力讓這隻大狗狗都嚇傻在原地。

孩子慘死路邊！阿金媽烈日下堅守遺體不肯離去 好心人餵水也不理..他1舉動暖爆萬人

狗狗作為人類最好的朋友，也與我們同樣富有靈性，面對生離死別也會展露巨大悲傷。大陸社群平台微博近日流傳了一段影片，內容是有隻黃金獵犬媽媽心愛的孩子倒在路邊去世了，充滿母愛的牠就這樣在大馬路上守著遺體不願離去，讓人動容的畫面讓網路上瘋傳，更讓不少網友看了都感嘆「這是可悲的一幕。」

多貓家庭一言不合大打出手？行為師揭4大要點 飼主增加1改變就能減少衝突

在多貓家庭中，飼主都會出現幾個煩惱，無論是貓咪相互打架或是因為新貓來了，舊貓個性大變，都讓人傷透腦筋。於是飼主很可能以大聲斥責或是強硬的手段，讓貓咪間達到暫時的和平相處。只是這樣的方式很有可能在短時間又會在飼主不在家時，產生另一波嚴重的相互攻擊。那麼到底該如何降低貓打架，這次由貓談社的專業行為諮詢師慢慢，為所有的多貓家庭或是即將成為多貓家庭的飼主一些建議，讓多貓不再成為飼主的負擔。

水池驚見「龍頭鹿身神祕生物」汪汪叫！專家撈上來喜揭特殊身分：是傳說神獸

什麼神奇的生物？最近一段影片在網路上瘋傳，有民眾在蓄水池內看到一隻腦袋像龍身體像鹿的動物在水裡高速游泳，但他們不知道這是什麼動物，才會報警請警察來抓，警察將這隻神祕生物救上岸的時候也不知道這是什麼動物，引發不少網友熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦