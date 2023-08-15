獨／珍貴影片曝光！雛鳥遭泰國鱧攻擊 水雉爸媽振翅退敵

高雄有鳥友8月10日在美濃湖，觀察水雉在湖面的印度杏菜上孵蛋、養育雛鳥時，發現1尾泰國鱧躍出水面，企圖吞噬水雉的雛鳥，幸好公鳥立刻發出叫聲，警示小水雉逃跑，母鳥聽見叫聲立刻跑過來，與公鳥一起不斷拍振翅膀趕走泰國鱧。

LINE社團「美濃湖水雉之友」成員李啟文說，之前就曾聽說過泰國鱧會攻擊水雉的幼鳥，8月10日清晨6時許，他到美濃湖要拍攝水雉公鳥孵化第2顆蛋，之前這對親鳥的第1顆蛋已經孵化成小水雉，公鳥孵蛋時，小水雉會留在附近，不料當天早上8點開始下雨後，泰國鱧鎖定小水雉為目標，2小時內攻擊3次，幸好都被親鳥及時驅離，小水雉才沒被吃掉。

李啟文表示，水雉是公鳥在孵蛋，當天公鳥發現泰國鱧從水下幼鳥，立刻發出尖銳的叫聲，小水雉聽到後拔腿就跑，在附近覓食的母水雉立刻過來，2隻水雉不停拍振翅膀，防止泰國鱧攻擊小水雉，有一次水雉爸媽還衝進水裡用嘴戳泰國鱧。

李啟文說，當天水雉雛鳥沒被咬走，到下午1點半雨停了之後，第2隻小水雉也順利孵化、破殼而出，他當天下午4點多離開時，2隻小水雉都還平安。

高雄鳥會總幹事林昆海說，水雉又稱凌波仙子，是農委會公告的第二級珍貴稀有保育類動物，水雉1妻多夫，4到9月築巢在水生植物葉上，蛋呈現墨綠褐色，由公鳥照顧孵化幼鳥，雛鳥屬早熟性，出生幾個小時就能行走，跟著親鳥覓食。

專釣泰國鱧的資深釣魚玩家陳姓男子說，泰國鱧是外來種的掠食性魚類，不僅會吃水域內的其他魚類，連陸地上的老鼠，或是兩棲類的青蛙，以及生活在水邊的水鳥，都被泰國鱧的當成食物。