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分手象龜！丹頂鶴找到新厝邊 園方刻意幫牠蓋小屋
台北市立動物園為增進園區動物環境豐富化，為丹頂鶴「BIG」與「KIKA」找來新鄰居山羌，園方表示，原本丹頂鶴鄰居是蘇卡達象龜，但因為其中一支丹頂鶴不適應，不敢靠近食盆，為了減緩不適應，將鄰居換成山羌，園方還特別為其準備「私人空間」搭建小木屋，目前雙方相處良好。
園長諶亦聰表示，BIG與KIKA的戶外活動場在經過「鄰選」評估後，原本地近兩棲爬蟲館，照理蘇卡達象龜應是鄰居首選，還特別為象龜修剪活動場內雜草，留部分構樹及其他植栽提供樹蔭遮蔽。
然而，KIKA有點害怕且不適應蘇卡達象龜，丹頂鶴的食盆原先是放在內舍裡面靠近蘇卡達象龜位置，自從新鄰居造訪後，「KIKA」開始不敢靠近食盆，保育員只好將食盆往外移，讓KIKA可以正常採食。
園方表示，為了減緩KIKA不適應，7月下旬新鄰居換成了1隻山羌，園方再次巡視活動場環境，將較大的縫隙補齊，避免山羌躲藏卡住，此外還堆疊樹枝製作類似樹穴豐富化山羌生活空間，利用木板組裝成三角小木屋，讓山羌擁有「私人空間」可以更自在的生活。
園方說，更換鄰居後，目前觀察兩隻丹頂鶴食量、行為與精神跟以往沒有太大的差異，園方說，山羌行動謹慎，加上為了豐富化山羌生活又多了植栽，許多遊客經常找不到新鄰居山羌，經過保育員在早上與下午餵食觀察，山羌其實都先躲在水池與活動場邊緣，讓找不到民眾可以往該處觀察。
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