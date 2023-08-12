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虎尾最後水牛退休 老農送別
雲林縣虎尾鎮最後一頭水牛，昨天入住土庫鎮「水牛安養中心」，牛主人黃松勇和這頭從小養到大水牛要分離，難掩不捨之情。他說，再好的朋友也終須一別，但一起生活那麼久，自是有緣，只是不知誰欠誰，只希望「阿牛」往後好好生活終老。
74歲黃松勇務農數十年，除家裡耕作約2甲地，農忙也為人代耕，不同的是他用的不是耕耘機，是牛耕，因他馭牛有術，整田比機械平整，每逢稻作插秧旺季，他和老牛四處為人代耕，50年來贏得口碑，人稱他「勇伯」。
黃松勇說，他早年也養一頭牛，後來牛體力漸弱，不堪負荷，只好讓老牛退休，向牛販買這頭2歲小母牛「阿牛」，他待「阿牛」如同子女，教牠犁田耕地，怕牠體力不堪負荷，每天餵食玉米梗、牧草等高營養飼料，10年下來長得比一般牛來得壯，也很能勝任工作。
黃松勇年紀漸長，加上兒女勸他不要太累，近年縮小代耕業務，有時1年僅工作1個月，萌生退休之意，忙為「阿牛」另尋新主，原有意捐給社區，但沒人會養牛。他將牛送抵安養中心，看到環境不錯，自己也放心，離去前祝福「去吧，去過好日子吧，我們不相欠了！」「阿牛」不時回頭凝望，人牛情深。
安養中心負責人林家良說，安養中心收容2頭牛「阿樂」、「安心」，多了一頭新成員，新牛到來還不習慣，屢屢和另2頭牛鬥角追逐，顯得不安，一周後就會慢慢磨合，成為好友。
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