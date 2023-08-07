林業署首揭台灣中大型野生動物族群趨勢 石虎仍未脫困

農業部林業及自然保育署建置台灣中大型哺乳動物長期監測網，截至去年底共架設326台紅外線自動相機，發現近年森林性物種族群呈現穩定或上升趨勢，但石虎部分，雖南投地區的石虎群族密度監測顯示有穩定且族群密度增加趨勢，但整體而言時魯族群仍未回穩。

林業保育署表示，野生動物族群變動趨勢是保育政策擬訂的重要參考依據，但其基礎資料有賴長期調查監測，因此委託屏東科技大學團隊於台灣本島逐步系統性建立紅外線自動照相機長期監測網，2015年共設置191個樣點、2019至2020年於自然保護留區及野生動物重要棲息環境架設60處樣點、2020至2022年針對黑熊再增設75處相機樣點，長期記錄中大型獸類的分布與生態資訊，監測各物種的族群變動趨勢。

林業署說明，以森林生態系為棲息地的獸類，包含保育類的台灣水鹿、台灣野山羊、黃喉貂；一般類的台灣獼猴、山羌、台灣野兔、黃鼠狼的相對豐度均持續上升；保育類的台灣穿山甲、麝香貓與一般類的台灣野豬、白鼻心等則維持穩定，整體而言，森林性物種的族群均處於穩定或持續增長的狀態。

然而，針對石虎的長期監測網只在苗栗、南投及台中3個縣巿的樣點有拍到石虎，雖南投地區執行的石虎族群密度監測計畫，顯示該區域的石虎族群穩定且族群密度有增加的趨勢，但整體而言，其相對豐度仍尚未回穩，也就是說石虎族群仍未脫困。

而台灣黑熊近年目擊紀錄頻繁，長期監測網也顯示，台灣黑熊的歷年平均相對豐度與時間呈現顯著正相關，表示相對豐度有逐年增長情形，但尚需累積更多樣本數才能在統計上確定其族群數量顯著上升。

林業署表示，把民眾通報及監測紀錄與過去黑熊活動分布案為進行比對後，發現台灣黑熊活動範圍有往淺山擴張的跡象，推估未來被目擊及入侵人類聚落的情況會逐漸增加，因應此可能情勢，將會強化人獸衝突管理，宣導人與野生動物和諧共處的觀念並提供必要協助。

林業署指出，森林性物種的族群之所以能維持穩定或持續上升，關鍵在以中央脊梁山脈為主的國有林事業區。良好的森林生態環境為野生動植物提供充足的食物資源與繁育場域；但分布於國有林事業區外、以丘陵及淺山農田為主要棲息環境的石虎，面臨諸多人為因素衝擊，包含土地開發造成棲地滅失，以及不當農藥、滅鼠藥、路殺、遊蕩犬貓等。

林業署表示，將持續透過「國土生態保育綠色網絡建置計畫」，跨部門合作串聯各類型棲地；也藉由「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，鼓勵在地居民轉型友善農作及協助巡護棲地，盼改善石虎及其他淺山物種的棲息環境。