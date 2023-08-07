小燕鷗桃園海岸現蹤 279隻創3年新高

桃園沿海是二級保育類小燕鷗主要繁殖棲地。桃園市野鳥學會昨天公布調查結果，今年夏季抵達桃園海岸繁殖的小燕鷗279隻小燕鷗，創3年最高紀錄，同時也是當地居民守護海岸的最佳成果證明。

小燕鷗俗稱白額燕鷗，每年5至7月是繁殖季，牠們從澳洲飛來台灣，喜歡群聚在開闊的海邊沙礫地，築巢養育幼雛，包括桃園市竹圍漁港北堤、許厝港重要濕地、富林溪出海口、白玉海灘、大潭藻礁G1、G2區等，直到7、8月再南返。

桃園市野鳥學會今年動員志工普查，6月18日上午8點起，桃園海岸線分為18區，每區由2人1組的志工同步清查，昨天公布共調查到279隻，比去年的168隻，及前年的208隻都多。

桃園市野鳥學會理事長劉義仁表示，值得注意的是竹圍漁港北堤，往年是小燕鷗群聚的最大棲地，但今年大部分小燕鷗在抵達觀音海岸後就陸續降落，只有少數繼續往北飛抵竹圍漁港及許厝港，觀音海岸群聚241隻小燕鷗，占總數8成6，凸顯野生動物對於棲地選擇的不確定性。