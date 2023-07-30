誤會大了…食蛇龜根本不吃蛇 翡翠水庫有亞洲最大野生族群

為保護珍貴保育物種，農委會於102年12月正式公告將翡翠水庫集水區內湳子坑、九紀山、火燒樟等區域，占地約1296公頃畫設為「食蛇龜野生動物保護區」，目前翡翠水庫經學者長期研究調查發現，擁有亞洲最大、最穩定的「食蛇龜」野生族群。

為了從事保育工作，翡管局表示，除增聘1位保育巡護員，翡翠水庫行政辦公區內也設有食蛇龜「復育中途之家」，主要是為提供保護區巡查發現受傷的保育龜類，回歸自然環境前的臨時棲息安置處所，甚至為避免造成疾病傳染及基因混雜問題，中途之家並不接受保護區以外的龜類救援救傷。

外界好奇，食蛇龜吃蛇嗎？翡管局表示，食蛇龜是臺灣唯一的陸棲型淡水龜，沒有牙齒，沒有咀嚼的能力，吃蛇是誤傳，可能與它愛吃蚯蚓，又因受到驚嚇時會發出類似蛇類聲音的聯想有關，請大家不要誤會。

明天7月31日是「世界巡護員日(World Ranger Day)」，源自於1992年國際巡護員聯合會，為向全世界默默保護自然環境的森林保護員們，翡管局長林裕益表示，翡翠水庫就像大台北城市的心臟，藉由下游河川溪流、自來水管網，如同動脈、微血管，將民生用水輸送到每一家戶，為維護水庫健康，庫區的森林生態保育工作最為關鍵。

翡管局保育巡護員陳泰佑說，未了執行保育勤務，其實他曾發生過多次危險經歷，包括滑落10多公尺深溪谷，幸好當時溪谷處不是堅硬的岩石，否則後果難以想像。另外，他也曾為了在水庫保護區內架設照相機時，不小心驚擾到樹上的虎頭蜂巢，黑腹虎頭蜂群起圍攻，被狠狠叮了13針，大多叮在頭部，還好當時可以緊急送醫治療，之後更足足休養了一星期，才能繼續上班。