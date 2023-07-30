快訊

大陸流行用語連政治人物都愛用 「支語」糾察隊現蹤跡

陸青年求職「非洲薪水3倍」 過來人警告2大問題

成都世大運／18歲射箭小將完美演出！混雙壓地主再奪銅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

誤會大了…食蛇龜根本不吃蛇 翡翠水庫有亞洲最大野生族群

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
目前翡翠水庫經學者長期研究調查發現，擁有亞洲最大、最穩定的「食蛇龜」野生族群。圖／翡管局提供
目前翡翠水庫經學者長期研究調查發現，擁有亞洲最大、最穩定的「食蛇龜」野生族群。圖／翡管局提供

為保護珍貴保育物種，農委會於102年12月正式公告將翡翠水庫集水區內湳子坑、九紀山、火燒樟等區域，占地約1296公頃畫設為「食野生動物保護區」，目前翡翠水庫經學者長期研究調查發現，擁有亞洲最大、最穩定的「食蛇龜」野生族群。

為了從事保育工作，翡管局表示，除增聘1位保育巡護員，翡翠水庫行政辦公區內也設有食蛇龜「復育中途之家」，主要是為提供保護區巡查發現受傷的保育龜類，回歸自然環境前的臨時棲息安置處所，甚至為避免造成疾病傳染及基因混雜問題，中途之家並不接受保護區以外的龜類救援救傷。

外界好奇，食蛇龜吃蛇嗎？翡管局表示，食蛇龜是臺灣唯一的陸棲型淡水龜，沒有牙齒，沒有咀嚼的能力，吃蛇是誤傳，可能與它愛吃蚯蚓，又因受到驚嚇時會發出類似蛇類聲音的聯想有關，請大家不要誤會。

明天7月31日是「世界巡護員日(World Ranger Day)」，源自於1992年國際巡護員聯合會，為向全世界默默保護自然環境的森林保護員們，翡管局長林裕益表示，翡翠水庫就像大台北城市的心臟，藉由下游河川溪流、自來水管網，如同動脈、微血管，將民生用水輸送到每一家戶，為維護水庫健康，庫區的森林生態保育工作最為關鍵。

翡管局保育巡護員陳泰佑說，未了執行保育勤務，其實他曾發生過多次危險經歷，包括滑落10多公尺深溪谷，幸好當時溪谷處不是堅硬的岩石，否則後果難以想像。另外，他也曾為了在水庫保護區內架設照相機時，不小心驚擾到樹上的虎頭蜂巢，黑腹虎頭蜂群起圍攻，被狠狠叮了13針，大多叮在頭部，還好當時可以緊急送醫治療，之後更足足休養了一星期，才能繼續上班。

科長梁逸帆說，翡管局的保育巡護員從事保護區內食蛇龜及周邊物種的長期監測調查、聯合巡查、非法盜獵器具的查緝，以及保育龜類野放、食蛇龜復育「中途之家」照護、保育環境教育等工作。在人力有限下，執行任務難免自然環境的考驗，工作辛苦，風險也高。

食蛇龜不吃蛇，不過屬於雜食類的牠們，最愛的食物之一是蚯蚓。圖／翡管局提供
食蛇龜不吃蛇，不過屬於雜食類的牠們，最愛的食物之一是蚯蚓。圖／翡管局提供
農委會於102年12月正式公告將翡翠水庫集水區內湳子坑、九紀山、火燒樟等區域，占地約1296公頃畫設為「食蛇龜野生動物保護區」。圖／翡管局提供
農委會於102年12月正式公告將翡翠水庫集水區內湳子坑、九紀山、火燒樟等區域，占地約1296公頃畫設為「食蛇龜野生動物保護區」。圖／翡管局提供
誤會大了，食蛇龜根本不吃蛇，目前翡翠水庫擁亞洲最大野生族群。圖／翡管局提供
誤會大了，食蛇龜根本不吃蛇，目前翡翠水庫擁亞洲最大野生族群。圖／翡管局提供

翡翠水庫 野生動物保護區
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

農業永續國家才能永續 農業部全面啟動

鯊魚被捕拒絕放生！不想努力硬要留下來「原地狂嗑自助餐」漁民拿牠沒轍

回響／動物園血汗勞工得救？ 陳建仁支持 園方再送草案拚加薪

翡翠水庫發電竟不算綠電 民代批中央卡北市 致年損2.2億收入

相關新聞

阿金參加主人婚禮以為要離開牠了「猛往身上撲」新娘淚崩：結婚當天唯一淚點

主人就是狗狗的全世界，一名女子出嫁舉行婚禮，她養的黃金獵犬以為馬麻要離開牠了，非常不安不斷撲到她身上，對主人的眷戀之情表露無遺，讓新娘不禁淚崩。

狗狗被丟在後院瀕死「眼臉潰爛毀容」！1個月後蛻變成絕美名犬 志工大呼奇蹟

外媒the dodo報導，美國德州休士頓一名屋主在後院發現一隻倒地不起的狗狗，牠骨瘦如柴感覺快要餓死了，全身罹皮膚病毛髮稀疏，臉部更是大面積脫毛潰爛。

誤會大了…食蛇龜根本不吃蛇 翡翠水庫有亞洲最大野生族群

為保護珍貴保育物種，農委會於102年12月正式公告將翡翠水庫集水區內湳子坑、九紀山、火燒樟等區域，占地約1296公頃畫設...

暴雨將街道淹成河道！他驚見狗狗乘坐紙箱淡定漂過家門口：要成為航海王？

俗話說既來之則安之，近日四川就有路人分享暴雨過後洪水淹沒街道，卻有隻狗狗淡定地隨水漂流，然而不知道牠已經離家有多遠，讓網友們看了不禁也有點擔心。

黃金獵犬笨到自己選烤焦鬆餅？下秒「心機爆棚舉動」網傻眼：阿金也會使壞

狗狗其實也很心機！飼主給黃金獵犬一塊鬆餅，牠叼起其中烤焦的一半，本以為狗狗居然甘願消化掉做壞的食物，沒想到牠的下個動作令網友直呼太壞了。

2飼主各拿一條火腿逼牠選！拉拉沉思後做出「超展開最佳解」網笑：完全沒毛病

狗狗遇到左右為難做出更機智的選擇！一隻拉布拉多被兩位主人一左一右拿火腿腸逼牠選，拉拉靈機一動直接把中間最大盤的一口掃光。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦