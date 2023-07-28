水鹿朝低海拔擴散 逛八卦山覓食

台灣水鹿因棲地破壞加上高度獵捕壓力，數量大幅減少，分布範圍局限在海拔2千公尺以上山區，但農委會特生中心近3年研究資料顯示，中海拔水鹿已逐漸朝低海拔地帶擴散，除在海拔一千多公尺的試驗站周遭林園發現大批蹄印和食痕，就連彰化縣八卦山區也越來越多，民眾開車差點撞到「逛大街」的水鹿。農委會特生中心表示，活動範圍擴張代表生物多樣性回歸。

台灣水鹿為台灣特有亞種保育類野生動物，也是原生最大型的草食動物，早年蹤跡曾遍布全台，分布涵蓋海拔300公尺以上區域。特生中心表示，水鹿棲息地遭破壞和過度獵捕等因素明顯大幅縮減，1989年後，「野生動物保育法」禁止任意獵捕野生動物，中央山脈保育廊道畫設建立，終讓台灣水鹿有休生養息的轉機。

特生中心中海拔試驗站2011年起，在不同海拔梯度系統性架設自動相機樣站，進行野生動物長期監測調查，初期影像資料顯示，水鹿僅出現高於海拔1800公尺以上的天然林帶，但2019年後，首度現身海拔1600公尺以下樣區，已成為本區台灣水鹿最主要的活動場域。

特生中心表示，今年4月，中海拔試驗站駐站人員在辦公廳舍周遭林道上與森林邊緣發現大批台灣水鹿蹄印和覓食痕跡，牠們沿途取食植物種類包含佛手瓜與李樹等人工植栽，以及大量鵝掌蘗、山芙蓉、山櫻花、台灣野蘋果、和青楓等原生植被嫩葉，並留下二處排遺。

另彰化縣八卦山區也常常傳出水鹿闖進民宅、果園，農業處針對水鹿出沒頻繁路段，包括北彰台74線、139線、南彰田中鎮山腳路4段等處設立告示牌，提醒用路人減速慢行。也有民眾開車經彰化市彰南路，發現水鹿準備跨越中央分隔島，甚至南彰田中鎮山腳路、社頭鄉清水岩步道上，水鹿也頻繁出現，並在步道旁和遊客併行漫步及對望，怡然自得。

縣府表示，水鹿與車輛事故頻傳，將啟動水鹿排遺調查計畫，將採樣的鹿糞便進行DNA定序比對，釐清野生或是曾被飼養馴化的經濟動物；若是野生將啟動保護機制，若確認是經濟動物，將強制移除找畜牧場安置。