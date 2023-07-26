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新北箱涵傳出虛弱汪汪聲！里長、消防多人急救援 一看竟是「牠」在求愛

中央社／ 新北26日電
新北市石門區有排水箱涵傳出狗吠聲，疑似狗受困求救，里長、動保、消防到區公所等單位陸續到場救援，結果出人意外，竟是大型蛙類貢德氏赤蛙、俗稱「狗蛙」在求愛。 情境示意圖。圖／Ingimage
新北市石門區有排水箱涵傳出狗吠聲，疑似狗受困求救，里長、動保、消防到區公所等單位陸續到場救援，結果出人意外，竟是大型蛙類貢德氏赤蛙、俗稱「狗蛙」在求愛。 情境示意圖。圖／Ingimage

新北市石門區有排水箱涵傳出狗吠聲，疑似狗受困求救，里長、動保、消防到區公所等單位陸續到場救援，結果出人意外，竟是大型蛙類貢德氏赤蛙、俗稱「狗蛙」在求愛。

新北市動保處今天發布新聞稿表示，近日接獲石門區富基里長曾進興通報，指民眾在里民活動中心前方排水箱涵裡面聽到疑似犬隻受困狂吠求救，動保處獲報後立即派遣三芝動物之家動保員至現場救援。

動保處指出，動保員到場勘查後，確實聽到箱涵內部有間歇疑似狗吠聲，石門區消防隊及石門區公所工務課等單位人員也都陸續抵達馳援。眾人合力翻開箱涵孔蓋，再由消防隊員持手電筒鑽進入黑暗洞內搜尋，但沒有發現狗隻受困蹤跡。

經動保員仔細查證後，動保處表示，確認這場疑似狗狗落難記，其實只是箱涵內部積水吸引貢德氏赤蛙棲息求偶的鳴叫聲，再經封閉環境造成音箱擴散效應，形成彷彿犬隻吠叫聲音。當答案揭曉後，所有參與營救人員都不禁捧腹大笑，感到嘖嘖稱奇。

三芝動物之家站長謝弘斌指出，每年夏季5月到8月是台灣大型蛙類貢德氏赤蛙繁殖期，牠的體型比一般青蛙較大，貢德氏赤蛙成年公蛙求偶時所發出鳴叫聲音與小狗吠叫聲很相像，民間俗稱其為「狗蛙」。

謝弘斌表示，石門區富基里活動中心內積水箱涵內貢德氏赤蛙公蛙求偶叫聲，透過風管效應而放大聲量，很容易遭民眾誤認為是狗吠而通報救援。

石門 動保員 動物之家 青蛙 狗狗
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