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推動黑熊保育 北市動物園8月辦營隊明開放報名

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市立動物園為推廣台灣黑熊保育，8月將辦理營隊活動，明天上午9點開放報名。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園為推廣台灣黑熊保育，8月將辦理營隊活動，明天上午9點開放報名。圖／台北市立動物園提供

台北市立動物園為推廣台灣黑熊保育，將於8月針對不同學齡層開辦「黑熊~Let’s Go」夏令營活動，學習黑熊野生動物與交織的文化故事、身體律動、手作DIY及定向運動等課程，總共有4梯次共130個名額，明天上午9點開放報名。

園長諶亦聰表示，台灣黑熊是瀕臨絕種的保育類野生動物，面臨棲地破碎、非法狩獵及人為干擾等問題，為提升全民保育意識，今年營隊規畫四個梯次，分別針對學齡前、低年級、中年級、高年級的學童設計不同的主題活動。

園方說明，營隊課程設計結合「覺知辨識」、「表達溝通」、「推理賞析」、「想像創造」等核心素養，並融入「環境倫理」以及「永續發展」的環境議題，讓學員在戶外學習的過程理解與大自然和諧共存的重要性，進而能夠同理心保護野生動物重要棲地。

「黑熊~Let’s Go」夏令營活動，將於8月2日（學齡前親子組）、8月9日（低年級組）、8月16日（中年級組）、8月23日（高年級組）依不同學習階段辦理分齡營隊，歡迎對黑熊保育有興趣的學童報名參加。報名自7月27日上午9點開放報名，額滿為止。詳細報名簡章請洽動物園官網。

台灣黑熊 動物園
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