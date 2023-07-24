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埔里8年種蜜 復育蝴蝶

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投埔里曾享「蝶鎮」美譽，官民近年積極合作復育。圖／南投林管處提供
南投埔里曾享「蝶鎮」美譽，官民近年積極合作復育。圖／南投林管處提供

南投埔里曾享「蝶鎮」美譽，但因生態棲地受損，影響蜂蝶繁殖，地方近年投入復育，為讓蜂蝶有足夠食物，在地觀光業者積極營造棲地，8年來，種植1.6萬株食草或蜜源植物，透過舉辦紫斑蝶復育活動向下扎根，也吸引扶輪社響應推廣。

台灣蝴蝶逾400種，曾有「蝴蝶王國」之稱，南投埔里過去曾擁約250種蝴蝶，享「蝶鎮」美譽，後因農耕、濫墾等致棲地受損，蝶況不復以往，為找回蝴蝶，當地官民合作積極復育，其中鯉魚潭風景區串連周邊業者利用潭區生態營造棲地。

埔里鯉魚潭風景區指出，為再造棲地復育蜂蝶，鄰近的天水蓮、天泉等飯店業者自2015年投入復育，每年種植超過2000棵的蜜源或食草植物，8年來至少種植超過1.6萬株，並在地方觀光業者努力下，青帶鳳蝶、紫斑蝶等多達135種蝴蝶，成為埔里重要賞蝶據點之一。

天水蓮飯店表示，為讓生態復育的觀念向下扎根，扶輪社友長期協助鯉魚潭復育蝴蝶，今年也利用暑假來訪協助種植蜜源植物，更在本周末共同舉辦聯合社福活動「紫斑蝶復育行動」，讓導覽員透過專業解說帶孩子在暑期觀賞與認識蝴蝶，並進行趣味生態挑戰活動。

鯉魚潭風景區表示，希望透過專業的蜂蝶生態解說及觀察，讓參與民眾了解並培養復育蜂蝶及營造棲地的觀念，也讓孩子在蝴蝶翩翩飛舞的山城裡，度過不一樣的暑假時光。

蝴蝶 埔里 紫斑蝶
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