桃園獨臂猴「打1cc鎮定劑」亡 專業獸醫點出關鍵

1隻獨臂台灣獼猴昨闖入桃園市龍潭區聖亭路1家汽車檢驗廠，市府農業局、動保處人員捕捉後注射1cc鎮定劑，卻在下午出現不適症狀，經急救仍死亡。外界質疑鎮定劑劑量是否過量，對此，桃園市獸醫師公會理事長蕭火城受訪認為，這次動保處使用劑量經過稀釋，在可容許範圍內，且麻醉本就有風險，野生動物在生理上也有許多不確定因素，死因仍須專業鑑定後才能釐清。

龍潭區聖亭路1家汽車檢驗廠昨早7時30分開門時，突然竄進1隻獨臂台灣獮猴，農業局接獲通報攜帶麻醉器及網具前往捕捉。運送獼猴過程中，動保處獸醫施以1cc鎮靜劑，但送抵暫時收容點後，猴子卻昏迷不醒，口鼻流出無色的不明液體，現場人員發現異狀立即通知獸醫急救，獼猴仍在昨天下午3點死亡。

蕭火城表示，雖昨日不在現場，但以過去許多捕捉野生動物經驗來看，處理野生動物的過程都要很小心，一方面是怕動物受傷，另方面也怕工作人員受傷感染疾病。

蕭火城說，昨天捕捉的台灣獮猴斷了右手臂，可能是被捕獸夾夾過，受過傷害的野生動物有潛在危險，比起一般動物更容易緊張，獸醫師為安置牠打鎮定劑是合乎規範的做法，尤其猴子非常精明，智商跟小朋友差不多，如果抓到籠子的過程不安分，說不定會自殘或逃脫出去。

對於獼猴死前口鼻流出不明液體，蕭火城認為不一定是施打鎮定劑所致，天氣熱、呼吸時會喘，都有可能流一些口水出來。

蕭火城強調，不只是人，動物麻醉也會有風險，像是引起藥物過敏、心臟停止等，儘管獸醫已經將鎮定劑稀釋處理，劑量符合正常標準，但野生動物過去可能受過傷或其他病史，在生理上有更多不確定因素；遺憾的結局相信誰也不希望發生，也希望外界不要對現場獸醫太過苛責。

農業局表示，今天下午獼猴將送往台大獸醫學系檢驗，時間尚未確定，檢驗結果待校方通知。