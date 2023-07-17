禁沙灘車生態環境變好 南澳神秘沙灘 喜見海龜、小燕鷗

宜蘭南澳神秘沙灘自從禁止沙灘車進入，生態恢復寧靜，長年未見的一級保育野生動物綠蠵龜爬上岸，讓保育界欣喜，消息傳出後引發熱議，當地人說早年曾在這挖龜蛋、玩小海龜；此外，南澳溪口的小燕鷗孵化情況比去年更好，可望成全縣小燕鷗孵化成功率最高地區。

小燕鷗是二級保育保育鳥類，每年4月至8月飛來繁殖，全台以宜蘭數量最多，宜蘭又以蘭陽溪口及南澳溪口為主。宜蘭縣野鳥學會昨天進行小燕鷗繁殖數量清點，南澳溪口累計181巢，孵化狀況很不錯，孵化率可望比去年更好。

「真的差滿多的」，學會總幹事陳樹德表示，蘭陽溪口去年小燕鷗孵化率42%、南澳溪口58%，全縣最高；南澳因有偏鄉生態物種保護暨復育協會守護，減少野狗入侵，且最近禁止沙灘車未再誤闖，這裡小燕鷗孵化率可望比去年再提高。

生態變好另一例，神秘沙灘7月9日凌晨2點半出現綠蠵龜爬上岸，國立海洋大學榮譽教授程一駿說，神秘沙灘將是北回歸線以北，首筆有綠蠵龜爬上岸的紀錄。

此事引發地方討論「我看過海龜」，當年沒專家鑑定，所見通稱海龜。蘇澳前鎮長林棋山任內曾雇工在沙灘探勘溫泉，操作怪手時挖到一巢海龜蛋，吳姓業者表示「此事距今不過20幾年」。

張姓男子說，小時候會去挖海龜蛋吃，每人帶1隻剛孵化的小海龜當寵物，比賽看哪隻龜爬得快，他曾在1天內看過3隻海龜爬上岸。

當地人士說，這處沙灘原本人煙罕至，後因定置漁業發達，且7年前被網紅形容成「神秘沙灘」，暴增沙灘車載客探訪祕境紮營，如今禁沙灘車，環境生態變好。