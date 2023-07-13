密集恐懼症快發作！疣胸琉璃蟻入侵電器築巢 古坑鄉民哀號

雲林縣古坑鄉公所近日接獲民眾陳情，疣胸琉璃蟻入侵冷氣、電腦等電器築巢，導致電器故障，甚至停在戶外汽車也被入侵，居民束手無策，盼相關單位協助防治。

古坑鄉公所指出，近期接獲華南和華山村的村民陳情，疣胸琉璃蟻肆虐，在電器內築巢，導致電器故障。

華南國小校長陳啟政今天接受中央社記者電訪表示，今年3月修整校內冷氣時發現主機板被疣胸琉璃蟻攻陷，數量之多讓人頭皮發麻；除了冷氣外，停在戶外的車輛也有疣胸琉璃蟻蹤跡，樹幹因疣胸琉璃蟻佔據，黃褐色樹幹變成黑色，「密集恐懼症都快發作」。

陳啟政說，學校已請專業人員協助防治，每3天換1次藥餌，學校也會趁暑假期間加強防治。

古坑鄉公所指出，公所近日接到華南村及華山村民陳情，疣胸琉璃蟻入侵家電，村民們束手無策，但目前防治不盡理想，希望相關單位協助。

雲林縣動植物防疫所分析，造成疣胸琉璃蟻大爆發的原因可能與氣溫高，筍園、檳榔園的巢穴受到驚擾，因此往外大量築巢。

雲林縣動植物防疫所提醒民眾，若住家發現疣胸琉璃蟻，可自行調配硼砂餌劑防治，硼砂、糖的比例為3%、20%，以1000cc的水來講，需要30克硼砂和200克糖調配，硼砂餌劑防治需要時間才見效。