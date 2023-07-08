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眼科醫生朱建銘北極行 鏡頭空拍捕捉弓頭鯨身影

中央社／ 台東縣8日電

曾經拍下全球18種企鵝的台東眼科醫生朱建銘，日前再飛往北極拍下弓頭鯨（bowhead whale）身影，並透過個人群組和友人分享空拍精采罕見畫面，不用到北極也能看到弓頭鯨。

朱建銘今天在群組貼出弓頭鯨空拍畫面，和大家分享罕見畫面。他告訴中央社記者，6月13日出國、7月2日回國，這次專程帶著空拍機去北極拍弓頭鯨。他也透露一段插曲，原來海上搜尋弓頭鯨時，意外發現北極熊游泳蹤影，不過為了避免干擾拍攝，拍了17秒就離開。

他說，依文獻資料，弓頭鯨又稱北極鯨，生活於北極和亞北極海域，得名自弓狀頭顱撞破冰層出水呼吸，是全世界壽命最長的哺乳動物。

弓頭鯨擁有鬚鯨家族中最長鯨鬚，其鯨鬚最長可達4公尺，頭部長度佔身體三分之一，擁有動物界最大的嘴；脂肪厚度可達50公分，擁有動物界身上最厚脂肪。

朱建銘熱愛探索旅行和生態攝影，有機會就會到國外或極地捕捉珍貴鏡頭，讓大家一起分享難得一見畫面。

包括從2008年開始拍攝企鵝，走過全球7大洲，137個國家，到北極9次、南極7次，花15年捕抓到全球18種企鵝的萌樣。

民國103年前往北極，在攝氏零下40度的冰原守候8天，捕抓到北極熊寶寶和媽媽破雪而出、親密互動的超萌畫面。

民國106年6月間，前往英國威爾斯外海的Skokholm島，觀察拍攝一種叫做puffin的海鳥（大西洋角嘴海雀，又稱海鸚鵡）育雛過程，這種鳥在育雛期間會潛入海中捕食的特別畫面。他在風雨中守候7小時，捕捉到puffin海鳥嘴中同時含10隻魚帶回餵幼鳥的特別鏡頭。

108年經過2年多的等待、排隊，如願前往南極點，站在地球的最底部，拿著國旗飄揚。朱建銘曾說過，「人生就像是一場華麗的冒險，我累積了許多飛行，搜集地圖上每個春夏秋冬的風和日麗」。

北極熊 空拍機 企鵝
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