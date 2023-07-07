八色鳥現雲林 啟動保育措施

全球八色鳥僅存數千隻至1萬隻，近日南投林區管理處與雲林林內鄉的社區人員，在林內兩個村共發現5對八色鳥，為之振奮，縣府啟動保育措施，在龍過脈森林步道等處設置隔離線、告示牌，並架設紅外線相機監測；另，林管處人員生態調查時也發現非法捕捉籠，拯救29隻瀕臨絕種的食蛇龜。

林內鄉湖本村原本就是八色鳥棲地，此次發現3對，林中村發現2對，還有3隻雛鳥；湖本社區發展協會總幹事陳嘉宏說，林中村八色鳥在龍過脈步道旁築巢，相對親近人類，容易觀察。

此處山林中也發現人為陷阱造成食蛇龜誤入，野放29隻食蛇龜，回歸自然。