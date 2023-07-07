聽新聞
test
0:00 / 0:00
八色鳥現雲林 啟動保育措施
全球八色鳥僅存數千隻至1萬隻，近日南投林區管理處與雲林林內鄉的社區人員，在林內兩個村共發現5對八色鳥，為之振奮，縣府啟動保育措施，在龍過脈森林步道等處設置隔離線、告示牌，並架設紅外線相機監測；另，林管處人員生態調查時也發現非法捕捉籠，拯救29隻瀕臨絕種的食蛇龜。
林內鄉湖本村原本就是八色鳥棲地，此次發現3對，林中村發現2對，還有3隻雛鳥；湖本社區發展協會總幹事陳嘉宏說，林中村八色鳥在龍過脈步道旁築巢，相對親近人類，容易觀察。
此處山林中也發現人為陷阱造成食蛇龜誤入，野放29隻食蛇龜，回歸自然。
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言