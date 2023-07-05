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【動物冷知識】夏天好熱！撒哈拉銀蟻靠毛毛降溫太神奇 吸科學家「剃毛研究」

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

剛過完端午，夏日炎炎，一出門差點就被蒸發了！

你知道在野外的動物們是怎麼散熱降溫的嗎？今天我們一起來看看3個有趣的動物降溫冷知識吧！




撒哈拉沙漠銀蟻身上長滿銀色體毛，毛髮橫切面成三角形，猶如鏡子一般可以反光，減低身體吸收的日照，達到降溫的效果。

研究還指出幫銀蟻剃毛非常麻煩，銀蟻反應非常激烈，廢話嗎你沒事剃我毛我也會反應激烈啊🤣

後來科學家用二氧化碳熏銀蟻降低他們的活動力，並把銀蟻綁緊後利用顯微鏡協助剃毛，最終在一小時內為40隻銀蟻剃毛，真的不要小看科學家研究的慾望啊！！




袋鼠的前臂佈滿數百個微血管，他們利用口水讓前臂血液散熱，再流入體內幫助身體降溫。的散熱方式仿生應用在冷卻系統，讓液體在冷凝管冷卻後，再送至機器散熱。同樣的方式也可以應用在加熱系統。




鼻腔較長的動物，吸進熱空氣時有足夠的時間讓空氣散熱，鼻腔黏膜也可以幫助空氣冷卻。

短鼻犬經常會出現呼吸道發育異常的情形，包括鼻孔過於狹窄、扁桃腺過大、軟顎過長、喉小囊外翻、喉頭塌陷或氣管發育不全等等。因此他們對於溫度的適應力較差，平時應避免讓短鼻犬們處於過熱或是空氣不流通的地方，牠們會比一般狗狗來得更容易中暑甚至是窒息


參考連結：123

中暑
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