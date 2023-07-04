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大貓熊圓仔7月6日慶10歲生日 動物園邀PO回憶抽福袋

中央社／ 台北4日電
台北市立動物園表示，大貓熊「圓仔」6日滿10歲，園方將舉辦慶生活動，不過「圓仔」這段時間恰逢假孕期，大部分時間都懶洋洋的。（台北市立動物園提供） 中央社
台北市立動物園表示，大貓熊「圓仔」6日滿10歲，園方將舉辦慶生活動，不過「圓仔」這段時間恰逢假孕期，大部分時間都懶洋洋的。（台北市立動物園提供） 中央社

台北市立動物園明星動物大貓熊「圓仔」7月6日生日滿10歲，園方將舉辦慶生活動，除準備特製冰塊蛋糕，還邀請民眾在臉書（Facebook）PO出與「圓仔」的回憶，並從中抽出福袋得主。

台北市立動物園今天發布新聞稿表示，7月6日是「圓仔」10歲生日，保育員將運用葡萄、紅蘿蔔、奇異果、甘蔗、鳳梨等蔬果，替「圓仔」精心設計1顆專屬冰塊蛋糕，這顆蛋糕不僅消暑又美味，還可達到行為豐富化目的。

除了「圓仔」有蛋糕吃，動物園指出，園方還設計多項活動邀遊客共襄盛舉，即起至明天晚間11時59分，在動物園臉書粉專指定貼文下分享與「圓仔」的回憶，有機會得到限定大貓熊福袋。

另外，大貓熊館當天會擺出許願牆讓遊客留下祝福，並舉辦文創小舖市集，2樓主題餐廳還準備100份限量小蛋糕贈送給消費滿新台幣200元的遊客。

動物園表示，「圓仔」會在6日上午9時30分享用蛋糕，遊客只要在當天上午10時前入園，且與大貓熊、黑猩猩及白頸狐猴一起裝扮，穿著黑色或白色帽子、條紋上衣，就可以到大貓熊館領取棒棒糖。

有關「圓仔」的狀況，動物園指出，即便「圓仔」這段時間因為內分泌變化進入假孕期，食慾、糞便量及活動量都降低，牠在大部分時間都懶洋洋的，仍邀請民眾一同到現場或透過臉書粉絲專頁送上祝福。

動物園提醒，到現場參與慶生的遊客請勿使用閃光燈、不拍打玻璃，並聽從館內工作人員指揮參觀動線。

圓仔 動物園
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