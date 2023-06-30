影／太魯閣37年首見瀕臨絕種野生柴棺龜 疑棄養將野放

太魯閣國家公園布洛灣山月村，日前來了一隻稀客，一隻瀕臨絕種的一級保育類柴棺龜，緩緩爬進山月村大廳，業者原本以為是房客飼養，等了兩天沒人認領，送交太管處。太管處表示，園區從未發現有野外柴棺龜紀錄，研判是人為帶來，健康狀況良好，將擇期野放。

位於布洛灣台地的山月村是國家公園內飯店，負責人「村長」鄭明岡說，25日晚間飯店正有晚會表演，員工回到大廳才發現這隻可愛烏龜，但四下都沒看到人，調閱監視器畫面才發現牠於晚間8時56分獨自爬進大廳。

鄭明岡原本以為是房客遺失，等了2天無人認領，28日送交太魯閣國家公園管理處布洛灣工作站，保育人員確認是瀕臨絕種的一級保育類柴棺龜，送往花蓮林管處，獸醫檢視健康情況良好，將選擇適合棲地擇日野放。

太管處於1986年成立以來，園區內從未發現有野外柴棺龜現蹤，且周邊環境並不適合牠生活，太管處初步研判是人為帶來，不排除遭到棄養。

太管處表示，柴棺龜又稱黃喉擬水龜、石金錢龜，是台灣原生種，屬半水棲性淡水龜。目前台灣野生柴棺龜族群並不大，主要棲息於低海拔區之池塘、湖泊、溝渠及水田附近，部分農民稱之為「米龜」或「赤米龜」。

柴棺龜為雜食性，除蝦蟹、水生昆蟲、魚類，也吃青菜和水果，因棲地與人類活動區域高度重疊，生存面臨許多威脅，路殺也是其中之一；另受中國大陸市場商業炒作影響，大量盜獵走私出口，放生行為與寵物市場等因素，都讓原本廣泛分布的柴棺龜，野外族群大幅減少，2019年1月林務局公告將柴棺龜保育等級由二級「珍貴稀有」調升為一級「瀕臨絕種」。