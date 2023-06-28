【動物冷知識】公孔雀求愛不只會抖尾羽 一招「衝刺猛叫」偽裝高潮騙妹妹

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？雄性孔雀除了繽紛絢麗的羽毛外，還有另一項獨門絕技可以吸引雌性孔雀唷！

今天讓我們一起來看看動物求愛的冷知識吧！









雄性孔雀與雌鳥愉快時，會發出高亢又響亮的啼聲，又被稱為衝刺猛叫！

科學家將雄性孔雀衝刺猛叫的聲音錄製下來，並播放給雌孔雀聽，發現雌孔雀會在聲音附近停留。後來又使用烏鴉叫聲與雄孔雀衝刺猛叫的聲音做實驗，研究結果就是雌孔雀很少注意烏鴉的叫聲，但一改為雄孔雀的衝刺猛叫就能夠馬上吸引他們的注意力！

雄性孔雀發出這種叫聲，主要是像雌鳥炫耀自己很受歡迎，提高雌鳥與他們交配繁殖的意願！









豪豬一年只交配一次，發情時間為8-12小時，如果錯過這段時間就又要再等一年！

繁殖時期，雌豪豬會散發出強烈的氣味吸引雄性豪豬，雄性豪豬會先經過一輪與其他競爭者廝殺，最後才會獲得與雌性豪豬交配的權利。不過雖然雌性豪豬已散發出氣味，但發情還是需要等上一段時間，雄性豪豬硬上反而會被雌性豪豬的針刺刺傷，所以他們會用後腳站立，並用完全勃起的ＪＪ，噴出6英尺高的尿液在雌性豪豬身上，藉此達到助興的效果……

真的會助興嗎？不會被打更慘齁( ☉д⊙)









水黽是能夠在水面上行走的昆蟲，雄性水黽會在水面上產生三種頻率：25 Hz作為排斥信號，10 Hz作為威脅信號，3 Hz作為求愛信號。若雌性接受就會降低腹部，讓雄性騎上並交配。不接受則會抬起腹部並發出排斥信號！

有些雄性仍會強硬騎上去，並在水面製造大範圍騷動吸引魚類獵食，雌性水黽不想被魚類獵捕最後只能選擇乖乖就範。

真的是恐怖情人！





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