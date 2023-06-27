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600元買倉鼠生病看獸醫被收「35000元」 主人崩潰：牠最好活10年

香港01／ 朱利安／報導
網友指購買小動物的成本或許不高，但牠們也是家中的一份子，不論醫藥費多昂貴，主人都應承擔責任。示意圖，非涉事倉鼠／ingimage
網友指購買小動物的成本或許不高，但牠們也是家中的一份子，不論醫藥費多昂貴，主人都應承擔責任。示意圖，非涉事倉鼠／ingimage

養寵物是一生一世的承諾，收養牠第1天開始，便要對牠負責一輩子！美國有1名女子早前就拍片分享，表示她過去花了20美元（約612元台幣）買來1隻倉鼠，而倉鼠早前生病，女子便帶牠看獸醫，不料事後一看帳單，驚覺診治費高達1,129.46美元（約34525元台幣），讓她大嚇一跳，更笑道「他（倉鼠）最好活個10年」。

美國德州（Texas）1名女網紅早前在TikTok上傳影片，她在片中指因為其倉鼠生病，便帶牠看獸醫和接受診治，但讓她始料不及的是，她花20美元買來的小倉鼠，診治費竟然高達1,129.46美元。據帳單顯示，最貴的項目要587美元（約18000元台幣），而緊急檢查及治療和診斷費，則分別要184美元（約5625元台幣）和150美元（約4600元台幣）。

短短10秒的影片也拍到女子一臉懊惱地翻閱診所派發的「客戶教育」文件，片中附文則表示「最好活個10年」。

影片引來許多同樣有養寵物的網友留言，指購買小動物的成本或許不高，但牠們也是家中的一份子，不論醫藥費多昂貴，主人都應承擔責任，「他本身在店內也許只值20元，但當他來到家中，便比任何東西都價值更高」；也有人大讚主人有愛心，並建議主人可購買寵物保險，「你們真的很關心小倉鼠」、「你們是心地善良的人，換着是我，也會做一樣的事」、「這就是我買寵物保險的原因」。

美國1名女子早前拍片分享，表示她帶生病了的倉鼠去看獸醫，其後看帳單大嚇一跳。
美國1名女子早前拍片分享，表示她帶生病了的倉鼠去看獸醫，其後看帳單大嚇一跳。

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文章授權轉載自《香港01》

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