快訊

T1聯盟／聯盟第一次！台新確定加入 取代台啤英熊參賽

恭喜！41歲許維恩生了 巨蟹座女兒五官像爸爸

不是銀行家 華爾街如今誰最賺？「這職業」20年後躍升頂級薪資

大貓熊「圓寶」將滿3歲 北市動物園6月28日幫慶生

中央社／ 台北26日電

台北市動物園貓熊圓寶」將迎接3歲生日，因為已經開始獨立生活，這也將是圓寶首次自己過生日。動物園歡迎民眾在28日上午11時，一起來館內幫圓寶慶生。

北市動物園今天以新聞稿表示，大貓熊「圓寶」即將迎接3歲生日，也是第一次自己過生日，因為圓寶在2歲半時開始獨立生活。

動物園表示，保育員們特別以冰塊為基底，用葡萄、紅蘿蔔、奇異果、甘蔗、鳳梨製作蛋糕，對大貓熊來說是既消暑又美味的行為豐富化食物。圓寶目前體重94.5公斤，個性也更穩定、有耐心。

動物園說，若期待看到獨當一面的圓寶如何享用蛋糕，28日上午11時，歡迎民眾一起到動物園陪伴圓寶慶生。

動物園指出，前陣子圓寶左後大腿及靠近臀部的區域有毛髮斷裂的現象，經獸醫師檢查、各項採樣檢查釐清病因，並擬定定期藥浴護理計畫，保育員也針對飼養環境清潔與消毒，治療後脫毛問題已獲改善，毛髮已逐漸長回來了。

此外，動物園說，「多喝水鹼性竹炭水」今年持續投入更多資源參與動物認養計畫，6月再度攜手動物園，合作推出大貓熊姐妹花生日限定包裝，品牌竹子及黑白色調的意象，與最愛吃竹子的大貓熊不謀而合，此次限定包裝呈現出大貓熊姊妹圓仔與圓寶難得同框的畫面，邀請民眾蒐集珍藏。

圓寶 動物園 貓熊
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

影／網紅「二壘妹」為友慶生台中街頭擄人 10人尷尬進警局

端午連假玩動物園購票免排隊 第二波「動貓樂玩套票」優惠6月21日開賣

他到動物園聽見「菸嗓鴨子呱呱叫」！轉頭看到胖虎斑貓上工狂兇觀光客笑了

他扮成暴龍下水挑逗220公斤巨鱷！近距離接觸驚悚片曝 動物園揭無奈原因

相關新聞

2德牧遇路人投餵「熱切小眼神」徵求同意才吃！神同步動作網讚：難怪能當警官

乖狗惹人疼！兩隻德國牧羊犬在店裡遇到友善路人投餵零食，狗狗沒有搶著吃，反而先用眼神徵詢主人同意，乖巧的模樣獲得大批網友按讚。

大貓熊「圓寶」28日滿三歲 動物園當天準備特製蛋糕慶生

台北市立動物園大貓熊「圓寶」28日將滿3歲，園方表示，為慶祝「圓寶」生日，依照大貓熊日常食物製作專屬的蛋糕，當天上午11...

狗狗牙齦紅腫是什麼情況？獸醫點出2好發疾病 乳牙殘留也會讓口腔出問題

如果您的愛犬有牙齦腫脹的問題，想必是罹患了某種疾病或問題。因此專業的獸醫師特別提出常見幾個造成牙齦腫脹的病名以及治療方法。

棕熊遭鹿追殺「完全輾壓」嚇尿落跑！300公斤巨獸身份曝：單挑幾乎沒人是對手

熊已經處在食物鏈頂端，但遇到更頂的動物也只能吃癟。一隻棕熊被一隻駝鹿追殺只能使出渾身解數逃跑，看起來相當狼狽。

烏龜有尿結石可以放著不管嗎？獸醫建議6妙招讓爬寵跟結石說掰掰

爬行動物的尿結石，在烏龜和蜥蜴較常見，尤其是陸龜。 尿結石應該是很多陸龜飼主關心的疾病。有尿結石不一定會影響生活，但也可能發展成疾病。那可以放著不管嗎？只要有出現疑似尿結石造成的症狀，就會建議要處理。

兔牙變暴牙怎麼辦？獸醫點出4原因 別讓看不見的痛成為兔奴的陰影

咬合不正是兔子最常見的牙齒問題，不過這不是病。即使發現了，也不會治癒，因此只能靠著後天的加強來延緩咬合不正或是一般所說牙齒過長的問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦