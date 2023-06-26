大貓熊「圓寶」將滿3歲 北市動物園6月28日幫慶生

台北市動物園大貓熊「圓寶」將迎接3歲生日，因為已經開始獨立生活，這也將是圓寶首次自己過生日。動物園歡迎民眾在28日上午11時，一起來館內幫圓寶慶生。

北市動物園今天以新聞稿表示，大貓熊「圓寶」即將迎接3歲生日，也是第一次自己過生日，因為圓寶在2歲半時開始獨立生活。

動物園表示，保育員們特別以冰塊為基底，用葡萄、紅蘿蔔、奇異果、甘蔗、鳳梨製作蛋糕，對大貓熊來說是既消暑又美味的行為豐富化食物。圓寶目前體重94.5公斤，個性也更穩定、有耐心。

動物園說，若期待看到獨當一面的圓寶如何享用蛋糕，28日上午11時，歡迎民眾一起到動物園陪伴圓寶慶生。

動物園指出，前陣子圓寶左後大腿及靠近臀部的區域有毛髮斷裂的現象，經獸醫師檢查、各項採樣檢查釐清病因，並擬定定期藥浴護理計畫，保育員也針對飼養環境清潔與消毒，治療後脫毛問題已獲改善，毛髮已逐漸長回來了。

此外，動物園說，「多喝水鹼性竹炭水」今年持續投入更多資源參與動物認養計畫，6月再度攜手動物園，合作推出大貓熊姐妹花生日限定包裝，品牌竹子及黑白色調的意象，與最愛吃竹子的大貓熊不謀而合，此次限定包裝呈現出大貓熊姊妹圓仔與圓寶難得同框的畫面，邀請民眾蒐集珍藏。