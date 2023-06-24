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油漆桶成陷阱 玉山公園保育類長鬃山羊頭被套住差點墜崖

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
保育人員眼明手快，一把抓住山羊四隻腳，長鬃山羊才沒掉落懸崖。圖／玉管處提供
保育人員眼明手快，一把抓住山羊四隻腳，長鬃山羊才沒掉落懸崖。圖／玉管處提供

山區亂丟廢棄物，可能是野生動物的死亡陷阱。玉山國家公園塔塔加遊憩區一隻保育類長鬃山羊幼子，疑似好奇頭鑽進油漆桶內被套住，差點摔落懸崖。還好保育人員及時趕到，將山羊救起，油漆桶自然掉落，長鬃山羊一場虛驚，終於回歸山野，否則可能無法進食餓死，或墜崖等意外死亡。

玉管處表示，昨天接獲志工電話，有一隻長鬃山羊頭卡在油漆桶中，請趕快派人來處理。保育人員立刻帶著手套及保護專用的大布料，前往救援。頭套著油漆桶的野山羊站在懸崖旁，因為頭被套住相當緊張，任何的驚擾，都會讓牠胡亂衝撞，保育人員擔心救不了，還得眼睜睜看著山羊墜崖。

還好救援人員經驗豐富，立即越過護欄，瞬間抓住長鬃山羊二隻後腳，山羊受到驚嚇用力往前衝，還好保育人員趕緊把四隻腳牢牢抓住，透過志工的協助，安置在路邊。

長鬃山羊看見人會緊張受到緊迫，恐有致命危機，羊角也卡住油漆桶邊緣無法取下，保育人員用大布料包住山羊頭部，放到後車廂，減輕人車往來壓力。

保育人員因為無法馬上取下油漆，可能得使用鋸子等工具，將車開回工作站，後車廂的長鬃山羊因為不再緊張，油漆桶反而脫落，長鬃山羊順利脫困。保育人員立刻迴轉，將車開回發現山羊的地方，打開後車廂。長鬃山羊很快離開車子，一跳一蹦重新回歸山野。工作人員也祝福，希望小羊別再好奇，以免受困。

玉管處表示，人類使用物品包括工程廢棄物等，對野生動物都有危害，尤其是野生動物幼子，因為好奇可能誤食或受困，長鬃山羊如果不是及時援救，可能整個頭被套住，不能進食活活餓死，任何人為物品或垃圾都應帶下山，如果發現野生動物受困，也請通知管理單位救援。塔塔加遊憩區聯絡電話：（049）2702200。

長鬃山羊在保育人員協助下，終於從油漆桶脫困，跳下車回歸山林。圖／玉管處提供
長鬃山羊在保育人員協助下，終於從油漆桶脫困，跳下車回歸山林。圖／玉管處提供
長鬃山羊幼子疑似好奇，頭鑽進油漆桶內整個被套住。圖／玉管處提供
長鬃山羊幼子疑似好奇，頭鑽進油漆桶內整個被套住。圖／玉管處提供
長鬃山羊在保育人員協助下，終於從油漆桶脫困。圖／玉管處提供
長鬃山羊在保育人員協助下，終於從油漆桶脫困。圖／玉管處提供

長鬃山羊 玉山國家公園
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