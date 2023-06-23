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阿公店森林公園 意外成為獨角仙孕育樂園

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
阿公店森林公園是北高雄後花園祕境，意外成了獨角仙的孕育樂園。圖／高市工務局提供
阿公店森林公園是北高雄後花園祕境，意外成了獨角仙的孕育樂園。圖／高市工務局提供

位於高雄阿公店水庫旁的「阿公店森林公園」，闢建以來採自然農法維護，營造出適合獨角仙繁殖的生態環境，目前全台正值獨角仙盛發期，這處公園裡頭的光臘樹，近日有不少獨角仙現蹤，適合親子探索。

獨角仙是台灣僅次於長臂金龜的第二大甲蟲，孩子們很喜愛飼養觀察，近日阿公店森林公園也出現許多獨角仙，讓生態更豐富。

阿公店森林公園占地9.3公頃，規劃有森林步道、生態池、停車場及兒童遊樂設施等，兩期工程於2017年相繼完成，園區復育台灣原生樹種，栽植蜜源植物創造蝴蝶棲息空間，也進行螢火蟲復育，令人驚喜的是，這處後花園祕境也成為獨角仙的家。

高市工務局表示，獨角仙是完全變態昆蟲，一生會經過卵、幼蟲、蛹、成蟲四個階段，常棲息於闊葉林區，幼蟲則生活在腐質土壤或朽木中，成蟲嗜食腐果及樹液。阿公店森林公園闢建以來，將落葉自然覆蓋在土壤上維持土壤濕度，也增加土壤腐植質，間接營造出獨角仙繁殖的環境。

工務局表示，目前正值獨角仙繁殖季節，市民遊賞崗山之眼天空廊道之餘，也可以攜家帶眷到森林公園尋覓獨角仙的蹤跡。但愛牠千萬別抓牠，獨角仙的後代才能夠世代繁衍。

位在阿公店水庫旁的阿公店森林公園，意外成為獨角仙的孕育樂園。記者王昭月／翻攝
位在阿公店水庫旁的阿公店森林公園，意外成為獨角仙的孕育樂園。記者王昭月／翻攝

森林公園 螢火蟲復育 自然農法
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