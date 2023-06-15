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小琉球「鯨」艷噴高高水柱 學者研判為抹香鯨

中央社／ 屏東縣15日電
屏東離島小琉球近日被發現有鯨魚現蹤，噴出高高的水柱，有學者15日從畫面觀察，研判為抹香鯨。（大福航運提供）中央社
屏東離島小琉球近日被發現有鯨魚現蹤，噴出高高的水柱，有學者15日從畫面觀察，研判為抹香鯨。（大福航運提供）中央社

屏東離島小琉球近日被發現有鯨魚現蹤，噴出高高水柱，讓當地民眾又驚又喜；今天有學者看過影片後，根據鯨魚體型及水柱噴出角度，研判為抹香鯨

拍下影片的是小琉球交通船大福航運員工，5月間在晨運時，在美人洞海域無意間發現水面出現水柱，趕緊用手機拍下，仔細一看竟然是鯨魚，還數次噴出高高水柱，彷彿在嬉戲一般，畫面上週五被上傳到鹽琉線大福航運的臉書（Facebook），引發熱議。

有民眾留言「可遇不可求的幸運」，也有民眾認為，2018年小琉球交通船泰富航運就曾目擊抹香鯨出現，盼能顧好海域環境，「小琉球或許能成為鯨魚固定洄游的路徑」。

成功大學生命科學系教授王浩文今天接受中央社記者訪問指出，從畫面觀察，鯨魚體型像根大木頭，水柱噴出角度由頭部斜噴，研判為抹香鯨。

至於，小琉球會是鯨豚洄游的路線嗎，王浩文表示，每當北半球入夏，就是鯨魚洄游北返時刻，一般而言，台灣東部海域是洄游中途站，而出現在台灣西部海域的抹香鯨，可能為受海流影響或食物吸引有關。

小琉球 鯨魚 抹香鯨 成功大學
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