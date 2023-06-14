「佛」字紅漆綠蠵龜安平港現蹤 初判疑來自中國的放生龜
台南市安平港南堤日前發現1隻龜殼被噴上紅漆「佛」字的保育類綠蠵龜，網路消息一出引起公憤，台南市府農業局調查，初判可能是來自中國的「放生龜」。
台南市政府農業局昨晚接到安平港南堤海中出現1隻龜殼被噴上紅漆「佛」字的綠蠵龜，立刻連繫保七總隊準備查緝行為人，再依法開罰。
農業局人員今天告訴中央社記者，相關單位初步調查，1名國外學者指稱可能是來自中國的「放生龜」，網路搜尋發現，中國確實有噴漆「佛」字的放生龜案例。
農業局表示，台灣保育意識較強，不論佛教團體或個人，不太可能特地撈捕綠蠵龜，再以紅漆噴上「佛」字後放生入海。
農業局人員說，若是這隻綠蠵龜未有異常，不必特地將它撈捕上岸洗去紅漆，綠蠵龜在海中時間一久，龜殼紅漆自然會脫落，也希望釣客或民眾發現時不要干擾它。
這隻綠蠵龜被噴上「佛」字紅漆的訊息，今天在網路發酵，臉書（Facebook）「台南式Tainan Style」專頁也發文怒批「怎麼不在自己臉上噴漆」。
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