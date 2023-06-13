下山找蜂蜜吃 黑熊現蹤台東知本附近淺山

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中央社／ 台東縣13日電
台東知本溫泉附近的建和部落，海拔370公尺的養蜂處，連續3天9個蜂箱遭破壞，研判有可能是台灣黑熊所為。中央社（台東林管處提供）
台東知本溫泉附近的建和部落，海拔370公尺的養蜂處，連續3天9個蜂箱遭破壞，研判有可能是台灣黑熊所為。中央社（台東林管處提供）

台東知本溫泉附近的建和部落，海拔370公尺的養蜂處，連續3天9個蜂箱遭破壞。台東林區管理處過設置紅外線相機捕抓到台灣黑熊影像，林管處今天也提出多項呼籲避免人熊衝突。

林姓蜂農在建和部落山區設置的蜂箱連續3天遭到強力破壞，搬出裡面的蜂巢，研判有可能是台灣黑熊所為。經通報台東林管處後，透過裝設紅外線相機果然捕抓到黑熊靠近蜂箱影像。

台東林管處育樂課長林孟怡今天接受媒體聯訪表示，建和社區遭黑熊侵擾的蜂箱放置地點，位於海拔僅約370公尺的農牧用地，知本工作站接獲通報後派員在現場架設紅外線相機，並獲得黑熊現蹤影像。

為避免人熊遭遇及干擾黑熊取食習性，台東林管處對社區住戶發放「人．熊．衝突．共處」摺頁，宣導遇到熊時因應方式，持續進行當地巡視及增設紅外線相機，掌握黑熊出沒情形，依實際需求進行必要驅避措施。

同時提供防熊噴霧劑給周邊的咖啡廳及露營區業者，避免發生可能的人熊衝突，近期也將放映「一隻臺灣黑熊之死」紀錄片，鼓勵社區巡守隊參與台灣黑熊生態給付試辦計畫，凝聚部落在地居民共同守護台灣黑熊的意識。

台東林管處發布新聞稿表示，依台灣黑熊生態給付方案，頒發獎勵給主動通報的林姓蜂農。也呼籲民眾若發現台灣黑熊蹤跡可儘速撥打台東縣民專線1999、林務局24小時專線0800-000930通報。

同時也提醒民眾進入山區活動可隨身攜帶熊鈴，或能發出聲響物品，若在野外與黑熊相遇，切記不驚嚇、不打擾，儘速遠離即可；山村農友移除為防範獸害所設置大型吊索獵具，可至台東林管處所轄的4個工作站換發不致誤捕黑熊的改良式獵具；在山區農舍或果園內外不要放置飼料、食物或丟棄廚餘，避免吸引黑熊靠近取食，透過公私協力攜手營造台灣黑熊友善環境。

台灣黑熊 台東
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