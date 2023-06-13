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誤中套索獲救 台灣黑熊力鹿克 復元野放

聯合報／ 記者王思慧╱花蓮報導
今年5月一隻2歲大台灣黑熊在花蓮一處苦茶園誤中套索獲救，照養後恢復良好昨野放。圖／花蓮林管處提供
今年5月一隻2歲大台灣黑熊在花蓮一處苦茶園誤中套索獲救，照養後恢復良好昨野放。圖／花蓮林管處提供

今年5月一隻2歲大的台灣黑熊花蓮一處苦茶園誤中套索受困獲救，經台灣野灣野生動物保育協會照養1個多月，恢復良好，昨天帶到山區進行野放，花蓮林管處利用衛星訊號追蹤該黑熊的活動範圍，避免發生人熊衝突。

花蓮林管處表示，5月初經由部落族人通報，位於卓溪鄉一處海拔僅337公尺苦茶園，救援一隻約2歲、受困套索的雄性黑熊。經野灣團隊手術截除陷入套索的左前肢第四、五指後，照顧恢復良好，並由在地清水部落命名為Lizuk Dumaz（力鹿克），希望牠能夠像滿弓蓄勢待發。

最近經林管處人員確認牠可以靈活攀爬、移動，昨進行野放；當運輸籠閘門打開後，Lizuk Dumaz好奇探頭觀察，森林護管員以動物驅離槍及氣鳴喇叭等，Lizuk Dumaz立即奔向森林深處。

在野放前，林管處多次前往野放潛在地點勘查評估，也在周邊的卓溪村、卓清村與古風村辦理說明會，多數部落居民雖贊成黑熊野放回山林，卻也擔心部落安危。

林管處指出，黑熊身上有衛星發報器追蹤，耳朵掛有耳標，以利野放後的個體辨識，也會在部落周邊設置電子圍籬，如黑熊靠近電子圍籬設定範圍，林管處將會動員驅離，避免打擾部落，提醒居民要把垃圾廚餘收好，避免家禽、犬隻吸引黑熊靠近，也切勿私設陷阱，如有需要可向林管處索取熊鈴或防熊噴霧。

台灣黑熊 野放 花蓮
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