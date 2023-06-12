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影／台灣黑熊傷勢復原野放 布農族語命名「Lizuk Dumaz」

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
今年5月一隻2歲大的台灣黑熊，在花蓮卓溪鄉苦茶園誤中套索受困獲救，經過照養恢復良好，由在地清水部落命名為Lizuk Dumaz，今天到山區野放。圖／花蓮林管處提供
今年5月一隻2歲大的台灣黑熊，在花蓮卓溪鄉苦茶園誤中套索受困獲救，經過照養恢復良好，由在地清水部落命名為Lizuk Dumaz，今天到山區野放。圖／花蓮林管處提供

今年5月一隻2歲大的台灣黑熊，在花蓮卓溪鄉苦茶園誤中套索受困獲救，經過東部野生動物救傷中心-野灣野生動物保育協會照養1個多月，黑熊恢復良好，由在地清水部落命名為Lizuk Dumaz（力鹿克）。今天到山區野放，花蓮林管處利用衛星訊號追蹤該黑熊的活動範圍，避免發生人熊衝突。

花蓮林管處表示，5月初經由部落族人通報，於卓溪一處海拔僅337公尺的苦茶園，救援一隻約2歲、受困套索的雄性黑熊。因進入私有苦茶園誤觸套索，經野灣團隊手術截除左前肢第四、五指後，恢復良好，確認可靈活攀爬、移動，因此於最短時間內野放。

今天清晨林管處將黑熊運抵野放地點，清水部落為黑熊命名為Lizuk Dumaz（Dumaz是布農族語黑熊之意 ，Lizuk代表力量），希望他如滿弓蓄勢待發的黑熊。當運輸籠閘門打開後，Lizuk Dumaz好奇探頭觀察，森林護管員以動物驅離槍及氣鳴喇叭等，Lizuk Dumaz立即奔向森林深處。

在野放前，林管處多次前往野放潛在地點勘查評估，也在周邊的卓溪村、卓清村與古風村辦理說明會，多數部落居民雖贊成黑熊野放回山林，卻也擔心部落安危。

林管處指出，黑熊身上有衛星發報器追蹤其行徑，耳朵也掛有耳標，以利野放後的個體辨識。也會在部落周邊設置電子圍籬，如黑熊靠近電子圍籬設定範圍，林管處將會動員驅離，避免黑熊滋擾部落。

林管處除了追蹤黑熊移動軌跡及範圍，於野放地點周邊安裝紅外線自動相機監測，若黑熊靠近電子圍籬範圍或部落周邊，將立即驅離。

林管處提醒，有熊出沒的區域，請居民要將垃圾廚餘收好，注意住家周邊家禽、犬隻，避免吸引黑熊靠近，也切勿私設陷阱，如有需要可向林管處索取熊鈴或防熊噴霧。發現黑熊出沒或受傷，請立即通報花蓮林管處或撥打1999向地方政府通報，緊急狀況可通報林務局24小時通報專線（0800-000-930）。

台灣黑熊Lizuk Dumaz曾誤觸套索，經手術截除左前肢第四、五指後，恢復良好，今天在山區野放。圖／花蓮林管處提供
台灣黑熊Lizuk Dumaz曾誤觸套索，經手術截除左前肢第四、五指後，恢復良好，今天在山區野放。圖／花蓮林管處提供

台灣黑熊 野放 花蓮
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