有時候真實往往比虛構還神奇。最近一段影片在網路上瘋傳，一隻蝸牛施展了牠神奇的跨越之術，從一個塑膠杯移動到另一個塑膠杯，只見牠極限延展身體，整隻蝸牛身體都拉長成一條豆芽菜，驚人的畫面讓不少網友看傻。

2023-06-07 17:04