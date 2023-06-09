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黑熊受困 脫水致命

聯合報／ 記者林佩均
黑熊受困 脫水致命 6月3日一隻繫放2個多月的台灣黑熊在台中和平區山域附近死亡，林務局東勢林區管理處證實，黑熊的左前肢遭陷阱套索受困，無法移動飲食，解剖檢驗死因為脫水致命，無其他外傷。全案移請保七總隊偵辦，追查是否有蓄意殺害黑熊的行為。 東勢林管處表示，體重85公斤的成年大公熊，今年3月24日在大雪山捕捉後繫放，追蹤2個多月，6月2日晚間接獲死亡訊號，翌日在橫流溪旁山域尋獲遺體。圖／東勢林管處提供
黑熊受困 脫水致命 6月3日一隻繫放2個多月的台灣黑熊在台中和平區山域附近死亡，林務局東勢林區管理處證實，黑熊的左前肢遭陷阱套索受困，無法移動飲食，解剖檢驗死因為脫水致命，無其他外傷。全案移請保七總隊偵辦，追查是否有蓄意殺害黑熊的行為。 東勢林管處表示，體重85公斤的成年大公熊，今年3月24日在大雪山捕捉後繫放，追蹤2個多月，6月2日晚間接獲死亡訊號，翌日在橫流溪旁山域尋獲遺體。圖／東勢林管處提供

6月3日一隻繫放2個多月的台灣黑熊在台中和平區山域附近死亡，林務局東勢林區管理處證實，黑熊的左前肢遭陷阱套索受困，無法移動飲食，解剖檢驗死因為脫水致命，無其他外傷。全案移請保七總隊偵辦，追查是否有蓄意殺害黑熊的行為。

東勢林管處表示，體重85公斤的成年大公熊，今年3月24日在大雪山捕捉後繫放，追蹤2個多月，6月2日晚間接獲死亡訊號，翌日在橫流溪旁山域尋獲遺體。

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