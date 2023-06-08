退休師吹哨 籲彰縣保育石虎

羅姓退休老師運用紅外線感應感測相機，在最近4個月彰化貓羅溪拍攝到12次石虎身影，分屬6隻不同個體，證實彰化確實有石虎族群，不過彰化縣今年也傳出4隻石虎遭路殺憾事。民進黨彰化縣議會「彰化新芽」聯盟昨天呼籲縣府啟動石虎生態全區調查，並訂定自治條例保護，及加強保育宣傳。

彰化縣政府農業處專員洪銘崧說，依彰化縣正式監測石虎活體紀錄，2019年有2隻，今年在芬園被捕獲1隻；至於石虎遭路殺件數，2017、2018、2020各1隻，2021有2隻，今年則有4隻。為了保護石虎，彰化縣已爭取明年納入生態服務給付，提供民眾協助監測、通報等獎勵，規劃保護區及訂定自治條例則是未來努力目標。

羅姓退休老師長期追蹤彰化縣石虎生態，昨應「彰化新芽」聯盟楊子賢、劉珊伶、洪騰明、藍駿宇4名議員邀請，簡報拍攝活體石虎縣內活動的影像。

羅說，他在最近4個月就拍攝到12次石虎身影，在單一熱區內，甚至能識別出6隻不同的個體，其中不乏懷孕的雌石虎、精壯石虎、亞成石虎或者是營養不良的成年石虎，顯示彰化縣也有在地族群並有繁殖行為。

羅說，他是扮演「吹哨者」角色，石虎保護仍要回歸體制，針對被路殺事件頻傳，他建議彰化縣現階段應設立適當標示牌，至於石虎命喪遊蕩犬的件數更多，應在石虎棲地熱區試辦區域性移除遊蕩犬計畫，保護瀕危的石虎。