【動物冷知識】蜜蜂都成群結隊抱團生活？其實90%都「自己住卡快活」～

哈囉大家好，我是帽帽！

我們都知道北極有北極熊、南極有企鵝，但你知道嗎？全世界19種企鵝，只有2種是真正生活在南極！

今天我們一起來看看3個有趣的動物冷知識吧！









獨居蜜蜂大多是穴居的，在鬆軟的土地或蘆薈、樹枝上築巢，也有像鞋斑無墊蜂的公蜂那樣，晚上一起找根樹枝咬著睡覺的，早上再各自飛奔出去覓食。

獨居蜂授粉效率比群居蜂高的原因是，群居蜂採蜜是為了搜集食物，所以會在花朵上停留時間較久，還有往返巢穴的路程。獨居蜂則無需採蜜，吃完一朵花接著下一朵，迅速在花叢中穿梭，達到更高的授粉效率。









企鵝主要分佈在南半球，其中環企鵝屬的洪保德環企鵝、麥哲倫環企鵝與斑嘴環企鵝分布在緯度較低的溫帶地區，加拉巴哥環企鵝的分布則更接近赤道。









4000種的蟑螂中，除了其中大約有數十種會入侵人類家居，又有數種作為人類寵物飼養或寵物的糧食。大多數品種只能在野外山間樹林或昆蟲博物館中見到。

熱帶地區的蟑螂一般比較巨大。家居蟑螂普遍夜行及畏光，野外蟑螂因品種而異，有些趨光有些則畏光。

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